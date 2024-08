KIEW (dpa-AFX) - Die von Russland angegriffene Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj eine eigene ballistische Rakete erfolgreich getestet. Das sagte Selenskyj nach Medienberichten bei einer Veranstaltung in Kiew, ohne aber Einzelheiten zu nennen. Er gratulierte der ukrainischen Rüstungsindustrie zu dem Erfolg.

Nach dem bislang schwersten russischen Luftangriff in zweieinhalb Jahren Krieg am Montag hatte auch Verteidigungsminister Rustem Umjerow gesagt, die Ukraine arbeite an eigenen Waffen mit großer Reichweite. Vor einigen Tagen hatte Selenskyj einen anderen ukrainischen Eigenbau vorgestellt, die Kampfdrohne Paljanytsja mit Jet-Antrieb.

Ukrainische Kampfjets F-16 im Einsatz



Bei der Abwehr der schweren russischen Angriffe von Montag und Dienstagmorgen seien auch die vom Westen gelieferten Kampfjets F-16 eingesetzt worden, sagte Selenskyj. Er dankte dafür. Zugleich drängte er weiter darauf, dass westliche Partner Beschränkungen für den Einsatz der gelieferten Waffen gegen Militärziele in Russland aufheben. "Das ist so: Die Olympiade ist vorbei, aber das Pingpong geht weiter", beschrieb er die Gespräche. Die Ukraine wehrt sich seit zweieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./fko/DP/nas