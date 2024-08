© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Jeffrey Buchbinder von LPL hat den jüngsten Einbruch prognostiziert und glaubt, dass der Markt im September einen zweistelligen Rückgang erleben könnte. Er empfiehlt Anlegern drei Trades.Jeffrey Buchbinder, Chefstratege für Aktien bei LPL Financial, prognostizierte im Juli, dass es im August zu einem Einbruch am Markt kommen würde. Jetzt sagt Buchbinder voraus, dass ein weiterer Rückschlag bevorsteht, der schon im September eintreten könnte. "Es ist wahrscheinlicher, dass wir eine Krise bekommen. Selbst in einem positiven Jahr beträgt der durchschnittliche maximale Drawdown 11 Prozent. Wir haben bereits 8,5 Prozent. Es ist unwahrscheinlich, dass dies der schlimmste Rückgang im Jahr 2024 …