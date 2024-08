New York (ots/PRNewswire) -Während die IFA Berlin 2024 näher rückt, schickt sich Yaber, ein Pionier im Bereich der Unterhaltungsprojektoren, an, zwei bahnbrechende Technologien vorzustellen, die seine neuesten Flaggschiff-Heimkino-Projektoren antreiben. Die Produktvorstellung findet am Mittwoch, dem 4. September, um 15.00 Uhr im Hong Kong Room der Messe Berlin statt.Die neuen Flaggschiff-Projektoren kommen mit zwei bahnbrechenden technologischen Innovationen: CoolSwift und NovaGlow. Diese Weiterentwicklungen führen das Erbe der Flaggschiff-Produktserie fort und bieten führende Performance, innovatives Design und ein hochwertiges Nutzererlebnis. Alle Einzelheiten werden im Rahmen der Produktvorstellung bekanntgegeben.Medienvertreter und -vertreterinnen können diese technologischen Innovationen bei der Produktvorstellung persönlich erleben. Ein Live-Stream der Veranstaltung wird auf YouTube (https://youtube.com/live/H2ExpfOTTk4?feature=share) verfügbar sein. Wenn Sie persönlich teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an media@yaber.com. Lassen Sie diesen technischen Leckerbissen nicht entgehen!Informationen zu YaberDas 2018 gegründete Unternehmen Yaber gilt als Pionier im Sektor der Entertainment-Projektoren und hat bereits mehr als zwei Millionen Geräte an Liebhaber in über 120 Länder und Regionen weltweit geliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award, der Yanko Design Award und der CES Innovation Award 2024.Yaber ist bestrebt und bemüht, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Yaber-Projektor ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung.Stets aktuelle Informationen finden Sie auf www.yaber.com, denn Yaber setzt weiterhin neue Maßstäbe in der Unterhaltung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488362/Yaber_Product_Launch_Event_Coming_Soon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yaber-stellt-auf-der-ifa-berlin-2024-zwei-bahnbrechende-technologien-in-brandneuen-top-heimkino-projektoren-vor-302229562.htmlPressekontakt:Quincy Zhang,quincy@iputure.comOriginal-Content von: YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099256/100922385