Balingen (ots) -Mike Maignan verlängert seine Partnerschaft langfristig mit dem Torwartspezialisten uhlsport. Die langfristige Bindung von weiteren 8 Jahren festigt die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Maignan und uhlsport, die bereits seit mehreren Jahren ein prägendes Merkmal in der Karriere des französischen Nationalkeepers darstellt.Bekannt für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im Tor und seine beeindruckende Präsenz auf dem Spielfeld, hat sich Mike Maignan als exzellenter internationaler Botschafter von uhlsport erwiesen. Seine Entscheidung, die Partnerschaft fortzusetzen, spiegelt sein Vertrauen in die Produkte von uhlsport und seine Übereinstimmung mit den Markenwerten Innovation, Qualität und Leistung wider.Melanie Steinhilber, Director Market Management und Mitglied der Geschäftsleitung von uhlsport GmbH freut sich sehr über die langfristige Vertragsverlängerung: "Sein Vertrauen in unsere Marke ist ein Beleg für die hohen Standards, die wir für unsere Produkte setzen, und unser Engagement, Athleten auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zu unterstützen."Die Vertragsverlängerung von Mike Maignan mit uhlsport über 8 Jahre wird über das Spielfeld hinausgehen, mit gemeinsamen Zielen und einer gemeinsamen Vision für die Zukunft für Projekte und Themen.Julie Massé, Marketing- und Sponsoring-Managerin bei uhlsport Frankreich, arbeitet bereits seit über 10 Jahren mit Mike zusammen, als er noch im PSG-Trainingszentrum war. "Wir sind äußerst stolz darauf, Mikes Partner seit seinen Anfängen zu sein. Mike ist ein harter Arbeiter, er konzentriert sich auf seine sportliche Karriere, er ist ehrgeizig und sucht das beste Equipment, um seine Ziele zu erreichen! Er ist ein Mann mit außergewöhnlichen menschlichen und sportlichen Qualitäten, der alle inspiriert, die mit ihm arbeiten.""Auf höchstem Niveau zählt jedes Detail. Wenn du der Beste sein willst, brauchst du die besten Werkzeuge, das beste Equipment. Was die Handschuhe betrifft, ist uhlsport für mich die beste Wahl. Mit der Marke haben wir viel gemeinsam. Wir sind getrieben von Leistung. Wir wollen innovativ sein und Risiken eingehen", sagte Mike Maignan. "Diese Erneuerung wird uns zu neuen Projekten führen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam die nächste Generation von Torhütern inspirieren und bei jungen Mädchen und Jungen neue Berufungen wecken können."Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft wird Maignan weiterhin für uhlsports neueste und innovativste Torwarthandschuhtechnologien stehen. Die Partnerschaft mit Mike Maignan bekräftigt die Position von uhlsport als Innovationsführer im Bereich der Torwarthandschuhe.Pressekontakt:Linda GurskiJr. Social Media & PR-Managerinuhlsport GmbHKlingenbachstraße 3D-72336 Balingen-EngstlattMail: pr@uhlsport.deOriginal-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131223/5852014