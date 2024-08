© Foto: Joerg Koch - picture alliance / dapd



Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist gut aufgestellt, um ihr Geschäftsmodell und ihre Profitabilität in den kommenden Jahren zu optimieren, wie das Unternehmen jüngst betonte. Das sieht auch Warburg Research so.Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research lobt die aktive Rolle des Managements in zentralen Bereichen wie der Kernkapitalquote, dem NPL-Portfolio (Non-Performings Loans) und der Refinanzierung, die zur Verbesserung der Marktstimmung beigetragen haben. In den vergangenen 5 Tagen verbuchte die Aktie rund 2 Prozent an Plus. Trotz einer technischen Erhöhung der risikogewichteten Aktiva konnte pbb die Kernkapitalquote stabil bei 14 Prozent halten - deutlich über den regulatorischen …