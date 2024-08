Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, der DAX hat trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds ein solides Plus erzielt und notiert in Reichweite zum Rekord. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Vanyo Walter: Der DAX hat in der Tat ein starkes Jahresplus von etwa acht Prozent erreicht, was angesichts der schwierigen globalen Rahmenbedingungen bemerkenswert ist. Im Vergleich zu den technologiegetriebenen US-Indizes fällt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...