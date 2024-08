WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August erneut aufgehellt. Der Indikator für die Konsumlaune sei im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 103,3 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 100,7 Punkten gerechnet.

Damit ist das Verbrauchervertrauen in der größten Volkswirtschaft der Welt den zweiten Monat in Folge besser geworden. Zudem wurde der Wert für den Vormonat Juli von zuvor 100,3 auf 101,9 Punkte nach unten revidiert.

Gestützt wurde der Indikator durch die verbesserten Erwartungen der Verbraucher. Die Beurteilung der aktuellen Lage wurde im August ebenfalls besser als im Monat zuvor bewertet./jkr/he