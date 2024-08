Ryanair kündigt an, ihr Flugangebot am Berliner Flughafen aufgrund hoher Betriebskosten um 20 Prozent zu reduzieren, was zu einem Verlust von 750.000 Sitzplätzen führt. Gleichzeitig wird die Lufthansa-Aktie durch Streiks bei der Tochtergesellschaft Discover Airlines belastet, was Flugausfälle und Verspätungen verursacht. Beide Airlines stehen vor erheblichen Herausforderungen, die ihre Marktpositionen in Deutschland und Europa ...

