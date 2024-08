Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Aptoide, der führende alternative App-Store und alternative Vertriebsplattform für Android und iOS, und FunPlus, der weltweit führende Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, haben sich im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen, die das Erfolgsspiel von FunPlus, Stormshot: Isle of Adventure, in die Aptoide-Plattform gebracht hat.Diese Partnerschaft und der Start von Stormshot auf Aptoide kombiniert die große Reichweite der Plattform und die einzigartigen Möglichkeiten der App-Distribution auf Android und iOS mit der Expertise von FunPlus bei der Entwicklung von fesselnden und immersiven Spielerlebnissen.Paulo Trezentos, CEO von Aptoide, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft: "Wir freuen uns, Stormshot: Isle of Adventure in der Aptoide-Familie begrüßen zu dürfen. FunPlus hat eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz bei der Entwicklung spannender Spiele, und diese Integration passt perfekt zu unserer Mission, Nutzern die beste und vielfältigste Auswahl an Spielen und Apps auf Android und iOS zu bieten."Gao Ge, Development Manager von FunPlus, äußerte sich ebenfalls zu der Partnerschaft: "Die Partnerschaft mit Aptoide ist eine sehr gute Gelegenheit für FunPlus, ein noch breiteres Publikum zu erreichen. Der innovative Ansatz von Aptoide für den Vertrieb von Apps und Spielen und die große Nutzerbasis machen es zu einer idealen Plattform für Stormshot: Isle of Adventure. Die Zusammenarbeit wird das Spielerlebnis für unsere Spielerinnen und Spieler verbessern und die Verbreitung unseres Spiels weiter vorantreiben."Stormshot: Isle of Adventure ist ein actiongeladenes Spiel, das Scharfschützen-Gameplay mit Rätselelementen kombiniert. Die Spieler begeben sich auf eine aufregende Reise, auf der sie Piraten und Geister jagen, Verbündete retten und uralte Geheimnisse auf einer mystischen Insel lüften. Mit seinen abwechslungsreichen PvP-Kämpfen und dem strategischen Gameplay bietet das Spiel ein fesselndes Erlebnis, das Spielerinnen und Spieler in seinen Bann zieht.Aptoide hat kürzlich den ersten nicht von Apple betriebenen Spieleshop für iOS eingeführt, was eine bedeutende Veränderung im iOS-Gaming-Ökosystem darstellt. Der Aptoide iOS Game Store ist nicht nur der erste Game Store für iOS, sondern bietet Nutzerinnen und Nutzern auch eine neue Erfahrung und neue Optionen, indem er Gamification-Funktionen zusammen mit einer In-App-Kauf-Lösung anbietet, die nicht von Apple stammt.Mit einer Warteliste von Tausenden von Nutzerinnen und Nutzern und der täglichen Ausgabe von Zugangscodes stellt Aptoide ein kontrolliertes Wachstum und hochwertiges Feedback für den Aptoide Game Store auf iOS sicher.Weitere Informationen über Aptoide finden Sie unter https://en.aptoide.com/. (https://en.aptoide.com/)Folgen Sie uns: Twitter: @AptoideInstagram: instagram.com/aptoidestore/LinkedIn: linkedin.com/Unternehmen/aptoide (http://linkedin.com/company/aptoide)Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Aptoide PR Teampress@aptoide.comInformationen zu AptoideAptoide ist die führende alternative Vertriebs- und Zahlungsabwicklungsplattform für Apps mit globaler Reichweite, die auf mehreren Kanälen einschließlich Android und iOS verfügbar ist. Mit über 500 Millionen Nutzern, zehn Milliarden Downloads und einer Million Apps bietet Aptoide eine bessere Möglichkeit, Apps und Spiele zu entdecken, mit weniger geografischen Einschränkungen und einem der besten Malware-Erkennungssysteme auf dem Markt.https://en.aptoide.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2221818/4297164/Aptoide_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/stormshot-isle-of-adventure-startet-auf-aptoide-mit-neuer-funplus-partnerschaft-302231757.htmlPressekontakt:00351 919 717 376Original-Content von: Aptoide, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132511/5852095