Paris/Hamburg (ots) -Mit der Übernahme des spanischen KI-Spezialisten Insikt AI durch das britische Unternehmen Logically haben die M&A-Experten der Unternehmensberatung enomyc eine weitere internationale Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Das Pariser Büro von enomyc, das den Deal mit Unterstützung deutscher Kollegen federführend begleitet hat, war von Insikt AI exklusiv mit der Suche nach einem strategischen Partner beauftragt worden. Mit der Übernahme entsteht ein neuer multinationaler Player im Kampf gegen Hass im Internet.Logically nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um Schäden durch irreführende und betrügerische Online-Inhalte zu bekämpfen. Die in Barcelona ansässige Insikt Intelligence ist - ebenfalls mit Unterstützung von KI - im selben Bereich tätig."Wir danken dem enomyc Team unter Federführung des französischen Managing Partners Ian Kyanakis dafür, dass es uns so erfolgreich durch diesen Verkaufsprozess geführt hat", sagt Jennifer Woodard, Gründerin und CEO von Insikt. "Mit der Übernahme stärkt Logically seine Position als führendes Unternehmen bei der Nutzung modernster KI-Forschung zur Bekämpfung schädlicher Inhalte aller Art." Woodard, die die Rolle der Vizepräsidentin für künstliche Intelligenz bei Logically übernehmen wird, gilt als anerkannte Expertin für KI-Anwendungen zur Terrorismusbekämpfung. Sie berät Organisationen wie die UN und die Europäische Kommission u.a. bei der Abwägung zwischen der Anwendung von KI zur Bekämpfung von Online-Schäden und ethischen Überlegungen.KI-gestützt gegen Online-Hetze und Bedrohungen"Die Übernahme ist ein entscheidender Schritt in Richtung eines robusten Schutzes gegen immer raffiniertere Angreifer, denn sie gibt Kunden neue, fortschrittliche Werkzeuge an die Hand, um die Meinungsfreiheit zu schützen und die Auswirkungen schädlicher Online-Inhalte zu verhindern", so Lyric Jain, Gründerin und CEO von Logically. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brighouse / UK. Durch die Übernahme wird die Technologie von Insikt in Logically Intelligence®, die führende Intelligence-Plattform von Logically, integriert. Kunden erhalten Zugang zu fortschrittlichsten Methoden und innovativen Entwicklungen, die auf KI-Forschung basieren. Das wird ihre Fähigkeit verbessern, ein breiteres Portfolio von Online-Bedrohungen zu bekämpfen, einschließlich Terrorismus und Extremismus. In diesem Bereich verfügt INSIKT über herausragende Fähigkeiten.Das 2016 gegründete Unternehmen Insikt versetzt Regierungen, Privatunternehmen und Nachrichtendienste mit seiner Technologie in die Lage, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Verbreitung schädlicher Inhalte dadurch vorherzusagen und einzudämmen. Ausgezeichnet unter anderem mit vier Exzellenzsiegeln der Europäischen Kommission, hat Insikt domänenspezifische Modelle für maschinelles Lernen (ML) entwickelt, um Trends, Bedrohungen und anomale Muster in großen Mengen von Online-Daten aufzudecken. Bekannt ist das Unternehmen in Fachkreisen für seine fortschrittlichen Social Network Analysis (SNA)-Fähigkeiten. Sie ermöglicht Kunden das Aufspüren verborgener Verbindungen und Netzwerke, indem es Beziehungen analysiert, die für Online-Intelligence-Operationen entscheidend sind.Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 begleitet enomyc mittlere und Großunternehmen durch strategische Beratung, digitale Transformation und innovative Wachstumsstrategien. enomyc wurde elfmal in Folge (seit 2014) als "Beste Berater" von brand eins ausgezeichnet, erhielt achtmal den TOP CONSULTANT Award (seit 2017) und wurde 2020 von der WirtschaftsWoche als einer von Deutschlands besten Unternehmensberatern geehrt.Pressekontakt:Cathleen Möbius,Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/5852109