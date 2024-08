Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 27. August 2024, hat die Regierung Michael Hasler zum neuen Regierungssekretär bestellt. Er folgt damit auf Horst Schädler, der das Amt seit 2011 bekleidet und im kommenden Jahr seinen Ruhestand antreten wird. Der Wechsel erfolgt per 1. Februar 2025.Michael Hasler ist eine Führungsperson mit Berufserfahrung in der Privatwirtschaft sowie der Verwaltung. Seit März 2022 ist er Geschäftsführer der Mineralheilbad St. Margrethen Betriebs AG. Zuvor war er beruflich bereits im Regierungsumfeld tätig. Von Januar 2020 bis März 2021 fungierte er als Generalsekretär des Ministeriums für Inneres, Bildung und Umwelt und von März 2021 bis Februar 2022 als Generalsekretär des Ministeriums für Äusseres, Bildung und Sport. Zwischen 2007 und 2019 war Michael Hasler in verschiedenen Funktionen für die Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG tätig, während der letzten fünfeinhalb Jahre als Leiter der Landesvertretung Liechtenstein und Mitglied der Direktion. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung auf operativer und strategischer Führungsebene (Management, Verwaltungsrat, Stiftungsrat).Eckpunkte seiner fachlichen Ausbildung stellen unter anderem ein Lehrgang zum Sozialversicherungsfachmann an der Fachschule Südostschweiz, ein CAS in Systemisch-integrativem Management im Gesundheitswesen an der Universität St. Gallen sowie ein CAS in Rhetorik und Moderation am MAZ Luzern dar. Aktuell durchläuft er das HSG-Diplomprogramm (DAS) in KMU-Management. Michael Hasler wohnt in Mauren, ist verheiratet und Vater einer Tochter.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922396