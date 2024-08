Worldwide Flight Services (WFS) ist der erste Frachtabfertiger am Flughafen Amsterdam Schiphol, der elektrische Frachtschleppfahrzeuge einführt. Derzeit sind sechs E-Fahrzeuge für WFS im Einsatz, aber schon Mitte 2025 soll die gesamte Flotte in Amsterdam rein elektrisch werden. Die Fahrzeuge des Typs Goldhofer Sherpa E6 werden von WFS für mehr als 50 Fluggesellschaften an dem AMS abgekürzten Flughafen eingesetzt, um die Anhänger mit den Koffern von ...

