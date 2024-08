Hon Hai Precision hat im Zuge des KI-Booms ein bislang rasantes Börsenjahr erlebt. Seit Jahresbeginn stieg der Aktienkurs (10,10 Euro; US4380908057) unseres Musterdepotwertes um 68%. Seit unserer Erstempfehlung in PEM v. 26.3.20 verzeichnet die Aktie sogar ein Plus von 135%. Frischen Rückenwind erhielt das Unternehmen am vergangenen Mittwoch (14.8.) durch die finalen Q2-Zahlen. Bereits im Vorfeld hatten die Taiwaner vorläufige Eckdaten gemeldet, zu denen eine Umsatzsteigerung um 19% auf einen Rekordstand von 1,6 Bio. Neue Taiwan-Dollar (NTD; 43,6 Mrd. Euro) gehörten. Der Konsens (+14%) wurde übertroffen (vgl. PEM v. 17.7.). Der neu gemeldete Nettogewinn stieg immerhin um 6% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...