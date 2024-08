Dar Es Salaam, Tansania (ots/PRNewswire) -Huawei und Vodacom Tanzania haben sich zusammengetan und die DigiTruck-Initiative ins Leben gerufen, die es zum Ziel hat, den Menschen in Tansania digitale Bildung und Fähigkeiten zu vermitteln.Die Initiative ergänzt die Vision der tansanischen Regierung, Innovation, Integration und nachhaltige Entwicklung durch den Einsatz digitaler Technologien zu fördern.Die offizielle Einführung wurde von Doto Mashaka Biteko, stellvertretender Premierminister der Vereinigten Republik Tansania, durchgeführt. Ebenfalls zugegen waren Jerry William Silaa, Minister für Informationskommunikation und Informationstechnologie; Chen Mingjian, Botschafterin der Volksrepublik China in Tansania, sowie weitere hochrangige Gäste aus dem öffentlichen und privaten Sektor."Ich fühle mich geehrt, den Präsidenten der Vereinigten Republik Tansania bei diesem geschichtsträchtigen Ereignis vertreten zu dürfen. Ich beglückwünsche Huawei und Vodacom zu dieser tiefgreifenden Initiative, die die Digitalisierungsbemühungen der Regierung hervorragend ergänzen wird. Die Daten zeigen deutlich, dass wir als Nation noch viel zu tun haben, um die digitale Kluft zu überbrücken und die digitale Kompetenz zu verbessern. Es liegt auf der Hand, dass sowohl die Regierung als auch die Akteure des Privatsektors zusammenarbeiten müssen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Unser Land ist groß, daher lade ich Huawei und seine Partner ein, über weitere DigiTrucks nachzudenken, um mehr Menschen zu erreichen und die digitale Revolution in Tansania voranzutreiben", sagte Doto Mashaka Biteko, stellvertretender Premierminister und Minister für Energie in Tansania.Jerry William Silaa, Minister für Informationskommunikation und Informationstechnologie, bekräftigte die dringende Notwendigkeit einer digitalen und finanziellen Bildung in Tansania, damit das Land mit der laufenden digitalen Revolution Schritt halten kann."Die Regierung der Vereinigten Republik Tansania legt großen Wert auf die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), einschließlich digitaler Fähigkeiten, als Grundlage für die Entwicklung des Landes. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft Tansanias in den Händen unserer Jugend liegt, und es hat für uns oberste Priorität, sie mit den notwendigen digitalen Fähigkeiten auszustatten. Im Einklang damit hat die Regierung verschiedene Programme initiiert, darunter politische Maßnahmen wie die 5-Jahres-Strategie für die digitale Wirtschaft 2024, die darauf abzielt, die digitalen Kompetenzen im ganzen Land zu verbessern. Der Start dieses von Huawei und Vodacom finanzierten DigiTruck-Projekts wird dazu beitragen, unsere nationalen digitalen Kapazitäten zu stärken und Tansania einen Aufstieg in der Weltrangliste zu ermöglichen", so William Silaa.Das DigiTruck-Programm für Tansania zielt darauf ab, die Ausbildung in digitalen Fähigkeiten auf die abgelegenen Regionen Tansanias auszuweiten, insbesondere auf Jugendliche und Frauen. Die Initiative ist Teil des Engagements von Huawei für die digitale Inklusion im Rahmen des TECH4ALL (https://www.huawei.com/en/tech4all)- Programms, das darauf abzielt, die Chancengleichheit und die Qualität der Bildung zu verbessern, um die abgelegenen Gemeinden und unterversorgten Bevölkerungsgruppen in Tansania zu unterstützen."Das DigiTruck-Projekt von Huawei und Vodacom ist nicht nur eine Schlüsselinitiative zur kontinuierlichen Vertiefung der Freundschaft und des Vertrauens zwischen den Völkern der beiden Länder, sondern auch eine praktische Zusammenarbeit zur Förderung der digitalen Inklusion und der nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der digitalen Technologien, um die Vision der digitalen Transformation Tansanias zu verwirklichen", sagte Chen Mingjian, Botschafterin der Volksrepublik China in Tansania.Der DigiTruck wird quer durch Tansania fahren und im ersten Jahr zehn Regionen abdecken. Er wird innovative IKT-Lösungen nutzen, um mehr Menschen, insbesondere Schülerinnen und Schülern in abgelegenen Gebieten, Zugang zu hochwertiger Bildung zu verschaffen. Bis zum Ende des zweiten Jahres soll das ganze Land abgedeckt sein, damit Tausende von Tansaniern von den Vorteilen der digitalen Bildung profitieren können. Die Geschäftsführer von Vodacom Tansania und Huawei versprachen, gemeinsam daran zu arbeiten, das Projekt zu einer echten Erfolgsgeschichte in Tansania zu machen.Dieser Start folgt auf die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen den beiden Unternehmen am 15. Februar 2024, die den Weg für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Corporate Social Responsibility (CSR), Engagement für die Beschleunigung von Start-ups und digitale Kompetenzen ebnet.Neben Tansania hat Huawei DigiTruck-Initiativen in 18 weiteren Ländern durchgeführt, von denen mehr als 93.000 Menschen auf der ganzen Welt profitieren.Informationen zu Huawei TECH4ALLTECH4ALL ist die langfristige Initiative und der Aktionsplan für digitale Integration von Huawei. TECH4ALL wird durch innovative Technologien und Partnerschaften ermöglicht und soll dazu beitragen, die Integration und Nachhaltigkeit in der digitalen Welt zu fördern.Weitere Informationen finden Sie auf der Huawei TECH4ALL-Website unterhttps://www.huawei.com/en/tech4all. 