NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Dienstag überwiegend leicht zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Vortag mit 41.420 Zählern einen weiteren Rekord erreicht hatte, notierte zuletzt prozentual kaum verändert bei 41.219,82 Punkten. Etwas besser sah es für den am Vortag noch schwachen technologielastigen Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent auf 19.592,04 Zähler aus. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,18 Prozent auf 5.627,02 Punkte zu.

Die Anleger an der technologielastigen Nasdaq-Börse warten auf die Quartalszahlen von Nvidia, die der Chiphersteller am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht. Bis dahin sei die Risikobereitschaft eher gering, schrieben die Experten von Index Radar. Allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums ist der Konzern mit seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) imstande, weltweit die Börsen zu bewegen.

Am Dienstag ging es für den Nvidia-Kurs zuletzt um 2 Prozent auf 129 Dollar nach oben, das Rekordhoch datiert von Ende Juni bei etwas unter 141 Dollar. Im Chipsektor insgesamt waren die Anleger guter Dinge.

Paramount Global verloren 6,3 Prozent. Ein Bieterwettstreit, der sich zuletzt abzeichnete, findet nun doch nicht statt. Die Produktionsfirma Skydance des milliardenschweren Filmproduzenten David Ellison hat den Zuschlag sicher, wie der Medienkonzern mitteilte. Der Medienmanager Edgar Bronfman habe ein zuletzt thematisiertes Gegenangebot zurückgezogen.

Coca-Cola setzten ihren Rekordkurs fort und gewannen weitere 0,7 Prozent. Morgan Stanley sieht die Papiere im Getränkesektor anstelle des bisherigen Favoriten Pepsico als "Top Pick". Dessen Anteile gaben um 0,4 Prozent nach./ajx/he

