Die Heidelberg Materials Aktie erlebte im heutigen Handel leichte Schwankungen. Um 15:52 Uhr notierte das Papier im XETRA-Handel mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 94,54 EUR. Im Verlauf des Tages erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 94,82 EUR, während der Tagesstart bei 94,10 EUR lag. Dies entspricht einer leichten Erholung nach dem bisherigen Wochentief von 93,82 EUR. Bis zum heutigen Nachmittag wurden insgesamt 69.499 Aktien des Unternehmens gehandelt.

Aktueller Stand und Prognosen

Das 52-Wochen-Hoch markierte die Heidelberg Materials Aktie am 13. Mai 2024 bei 103,60 EUR. Gegenwärtig liegt der Kurs noch 9,58 Prozent unterhalb dieses Spitzenwerts. Das 52-Wochen-Tief wurde am 21. Oktober 2023 auf 65,24 EUR festgelegt, was einer Differenz von 30,99 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn je Aktie [...]

