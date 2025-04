Mit Kursaufschlägen von fast +4% gehörte die Aktie von Heidelberg Materials am Freitag zu den besten Performern im deutschen Leitindex DAX. Damit rückt das Rekordhoch bei 182,20 € wieder in greifbare Nähe. Was sind die Gründe für den Kurssprung und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Zahlen der Konkurrenz helfen Am Freitag legten mit Saint Gobain und Holcim zwei Baustoffunternehmen Zahlen vor, die der gesamten Branche Auftrieb geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...