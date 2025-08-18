EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Im Zeitraum vom 11.August 2025 bis einschließlich 15.August 2025 wurden insgesamt 20.292 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 11.08.2025 - - - XETR 12.08.2025 - - - XETR 13.08.2025 - - - XETR 14.08.2025 - - - XETR 15.08.2025 20.292 207,7767 4.216.204,80 XETR Gesamt 20.292 207,7767 4.216.204,80





