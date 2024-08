Einer der umfangreichsten Verträge Indiens über erneuerbare Energien für Unternehmen

Als Teil des Vertrags wird ein kommunaler Fonds zur Unterstützung von Initiativen wie Elektrifizierung auf dem Land und Existenzsicherung für Frauen etabliert.

ReNew, Indien's führender Energiekonzern (NASDAQ: RNW), hat einen Vertrag über erneuerbare Energien im Umfang von 437,6 MW mit Microsoft unterzeichnet. Es sollen mehr als eine Million Ökostrom-Attribute pro Jahr hergestellt werden. Microsoft möchte bis 2030 kohlenstoffnegativ werden.

Als Teil der Vereinbarung wird ReNew fast US $15 Millionen des Umsatzes aus dem Vertrag in einen kommunalen Fonds überführen. Damit werden ökologisch sinnvolle Projekte unterstützt, wie zum Beispiel Existenzsicherung von Frauen, Zugang zu Strom, Elektrifizierung von ländlichen Regionen, Umweltsanierung, Verbesserung der Wasserqualität und sonstige Probleme von Kommunen, die stark von Umweltverschmutzung und Klimawandel betroffen sind. Diese Aufgabe wird gemeinsam mit der Stiftung ReNew Foundation durchgeführt, dem philanthropischen Zweig von ReNew, der die Nachhaltigkeit von Kommunen durch Klimaaktionen mit einem Fokus auf Frauen und Jugendliche unterstützt, und dessen Ziele gut zu den Prioritäten von Microsoft im Hinblick auf ökologische Gerechtigkeit passen.

Puneet Chandok, President, Microsoft India South Asia sagte: "Microsoft hat ehrgeizige Ziele, wenn es um erneuerbare Energien und Dekarbonisierung geht. Durch die Vereinbarung mit ReNew wird die Umsetzung beschleunigt und gleichzeitig profitieren die Kommunen durch Initiativen wie Elektrifizierung von ländlichen Regionen und Verbesserung der Lebensumstände von Frauen. Unsere Herangehensweise ist holistisch, denn wir verfolgen unsere Klimaziele und statten die Umwelt mit der Technologie aus, die für den Aufbau einer resilienteren Zukunft notwendig ist."

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von ReNew, die globalen Dekarbonisierungsziele von Regierungen und Unternehmen zu unterstützen. Wir freuen uns über die Unterzeichnung, da beide Unternehmen Kohlenstoffneutralität anstreben," sagte Sumant Sinha, Gründer, Chairman und Chief Executive Officer von ReNew Im Hinblick auf die Unterstützung von Kommunen fügte er hinzu: "Als ein Unternehmen, für das Nachhaltigkeit an erster Stelle steht, ist für uns der gerechte Zugang zu Energie ein wesentlicher Bestandteil zur Schaffung einer besseren Welt. Diese Vereinbarung entspricht deshalb unserer Mission und wir erfüllen unser Versprechen an die Kommunen, in denen wir auch geschäftlich tätig sind. Gleichzeitig verbessern wir einige der sozio-ökonomischen Folgen, die bedingt sind durch den Klimawandel."

Es handelt sich um eine der bedeutendsten Vereinbarungen Indiens mit einem Unternehmen über erneuerbare Energien. Sie ist Teil der fünf PPAs, die ReNew während des am 30. Juni 2024 geendeten Quartals abgeschlossen hat. Insgesamt belaufen sie sich auf ~2,2 GW, wodurch das Gesamtportfolio auf 15,6 GW steigt. Im GJ24 hat das Unternehmen ungefähr zu 10 Prozent zur Erzeugung der gesamten Solar- und Windenergie Indiens beigetragen. In Auktionen wurde die Belieferung von mehr als 8 GW-Projekten mit erneuerbarer Energie gewonnen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Verträge, die ihm bis zum GJ29 eine Verdoppelung des Portfolios von erneuerbaren Energien auf mehr als 21 GW garantieren, bedingt durch zusätzliche Projekte von zusätzlichen ~5,8 GW. So wird ReNew zu einem der wichtigsten Akteure Indiens beim Übergang zu sauberen Energien.

Über ReNew

ReNew ist ein führendes Unternehmen für Lösungen zur Dekarbonisierung, das an der Nasdaq (Nasdaq: RNW, RNWWW) notiert ist. Mit einem Portfolio von ~15,6 GW (Stichtag: 15. August 2024) handelt es sich um eines der weltweit größten Unternehmen in diesem Bereich. ReNew ist nicht nur einer der bedeutendsten Energieproduzenten Indiens, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen für saubere Energie, wertsteigernde Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und Maßnahmen gegen den Klimawandel. Mehr Informationen finden Sie unter: www.renew.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

