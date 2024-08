Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (Dynacor oder "das Unternehmen") freut sich, seinen vierten Bericht für die Bereiche ESG ("Environmental, Social and Governance" Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in Übereinstimmung mit den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) vorlegen zu können.

Jean Martineau, President und CEO der Dynacor Group Inc., berichtete, dass 2023 ein weiteres außergewöhnliches Jahr in der Geschichte von Dynacor war. "Mit einer Produktion von 130.001 Unzen Goldäquivalent haben wir unser nachhaltiges Wachstum fortgesetzt und dementsprechend unseren Umsatz auf 251,5 Mio. US$ gesteigert. Ebenso haben wir einen Wert von 254,8 Millionen US-Dollar an Käufen, Zahlungsverpflichtungen, Investitionen und Steuern verteilt", erklärte er.

International Cyanide Code

2023 wurde mit der Umsetzung der Anforderungen des International Cyanide Management Code (Cyanide Code) begonnen. "Im zweiten Quartal dieses Jahres wurde unsere Tochtergesellschaft Veta Dorada als erstes Unternehmen, das Golderz im Kleinbergbau (Artisanal and Small-Scale Mining) verarbeitet, nach dem International Cyanide Code zertifiziert, was uns mit Stolz erfüllt. Dies ist ein Zeichen für die Maßnahmen, die wir im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit ergreifen", betonte Jean Martineau.

Beziehungen zu Bergbauzulieferern (ASM)

Das Unternehmen stellte fest, dass es seine Beziehungen zu den Bergbauzulieferern weiter gestärkt hat. Dadurch stiegen die Erzkäufe von Bergbauzulieferern in Peru (ASM) im Vergleich zu 2022 um 34% (201,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 gegenüber 150,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022).

Rückverfolgbarkeit und gemeinsame Vision

2023 wurde die Rückverfolgbarkeit von Gold mit dem Mineral Management System, dem internen Verifizierungssystem, und Vor-Ort-Besuchen bei Bergbaulieferanten konsolidiert. Darüber hinaus wurden weiterhin neue Trends in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz und Beziehungen zu den Bevölkerungsgruppen im Einflussgebiet in Peru umgesetzt.

Im Sozialbereich wurden Investitionen über das Community Development Program (Tochtergesellschaft Veta Dorada) und Fidamar (International Fund for Artisanal Miners) getätigt, die aus dem Programm PX Impact finanziert werden.

"Mit einer gemeinsamen Vision haben wir 105.958 US-Dollar in Gemeinden in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Umweltmanagement, Basisinfrastruktur sowie Entwicklung und Aufbau von Kapazitäten in lokalen Einrichtungen investiert, wovon mehr als 15.684 Menschen profitiert haben. Und über Fidamar haben wir 527.300 US-Dollar zur Verfügung gestellt, was mehr als 9.000 Menschen direkt zugute kam, unter ihnen Kinder und Erwachsene aus Kleinbergbaugemeinden", sagte Jean Martineau.

Was das Umweltmanagement unserer Betriebe betrifft, so Martineau, haben wir wichtige Erfolge verzeichnet, beispielsweise eine Verringerung des Wasserverbrauchs um 18%, und wir produzieren inzwischen abwasserfrei. Zudem stammten 51% unseres globalen Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen, und wir haben mit der Messung unserer Scope-3-Treibhausgasemissionen begonnen.

Vorbereitung unseres Talents

"Zur Sicherstellung unserer Expansion und unserer Führungsrolle verbessern wir die Qualifikationen unserer Mitarbeiter durch Schulungen auf verschiedenen Ebenen, und zwar mit dem Comprehensive Mining Management Program, dem Reporting Process nach den GRI-Standards 2021 und dem Reporting on Human Rights nach den GRI-Standards 2021", sagte Jean Martineau.

"Wir bei Dynacor werden weiterhin bewährte Praktiken anwenden, die uns helfen werden, unser Geschäftsmodell mit ASM zu stärken, und wir werden weiterhin danach streben, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen und Möglichkeiten für unseren Einflussbereich zu entwickeln", merkte der President und CEO der Dynacor Group Inc. an.

Zum ESG-Bericht 2023: https://dynacor.com/esg-data/

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein dividendenzahlender industrieller Golderzverarbeiter mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-Scale Mining) gefördert wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region Apurimac.

Das Unternehmen plant, seine Aufbereitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im Rahmen seines Goldprogramms PX IMPACT . Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt an unseren Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für dieses Goldprogramm PX IMPACT . Mit dieser Prämie werden Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden ermöglicht.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.

