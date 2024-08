The Mobility House strukturiert sich neu. Die Organisation der Münchner soll künftig auf vier spezialisierten Business Units fußen. Davon verspricht sich das Unternehmen ein besseres Reaktionsvermögen bei Marktveränderungen. Die Neuausrichtung ist aber auch mit Einschnitten verbunden. Bei Energie- und Ladespezialist The Mobility House ist aktuell viel Bewegung in der Organisation. Erst Mitte Juni übernahm Gründer Thomas Raffeiner wieder die CEO-Position ...

