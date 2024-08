Ronnie Mahofski und Kevin Rowland werden Executive Vice Presidents und General Manager

RQM+, ein international führender MedTech-Dienstleister (CRO), gab heute die Ernennung von Ronnie Mahofski und Kevin Rowland bekannt, die künftig als Executive Vice President und General Manager tätig sein werden. Herr Mahofski wird die Geschäftsbereiche Consulting Services und Fern.ai leiten. Herr Rowland wird die Leitung von Jordi Labs, einem Unternehmen von RQM+ übernehmen.

"Diese strategischen Stellenbesetzungen verdeutlichen das Engagement von RQM+, zu unseren Ursprüngen zurückzukehren, die uns zu Pionieren in der Branche gemacht haben. Wir sind davon überzeugt, dass Ronnie und Kevin mit ihrer Führungskompetenz unsere Mission, Patienten innovative, sichere und wirksame Medizintechnik zur Verfügung zu stellen, weiter vorantreiben werden", so John Potthoff, Chief Executive Officer.

In seiner erweiterten Rolle wird Mahofski die Beratungsdienste für Regulierung und Qualität sowie das entsprechende Geschäftsentwicklungsteam und die Bemühungen im Bereich der technischen Unterstützung mit Fern.ai beaufsichtigen. Ronnie schloss sich 2015 dem Team von RQM+ an, wo er in Schlüsselpositionen im Bereich Geschäftsentwicklung tätig war und als Leiter für Fusionen und Übernahmen fungierte.

Kevin Rowland ist seit beinahe 15 Jahren ein wichtiges Mitglied von Jordi Labs und war als Teamleiter für die GCMS- und LCMS-Gruppen sowie als Laborleiter und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung tätig. Er ist Experte für die Interpretation hochauflösender MS-Daten zur Identifizierung von nicht zielgerichteten, unbekannten Verbindungen. In seiner neuen Position wird Kevin einen hervorragenden Service für die Kunden von Jordi Labs bereitstellen und die Sicherheit von Produkten für bedürftige Patienten gewährleisten.

Über RQM+

RQM+ ist ein führender Anbieter von MedTech-Dienstleistungen, der Consulting, klinische Studien, Labor- und Erstattungsdienstleistungen sowie Technologielösungen zur Unterstützung des gesamten Produktlebenszyklus anbietet.

Über Jordi Labs, ein RQM+-Unternehmen

Jordi Labs, ein Unternehmen von RQM+, erbringt für einige der weltweit führenden Hersteller von Konsumgütern, Polymeren, Pharmazeutika und Medizinprodukten analytische Dienstleistungen von höchster Qualität. Unser Team, das aus promovierten analytischen Chemikern besteht, ist auf die chemische Identifizierung spezialisiert. Eine unserer Kernkompetenzen sind Extractables Leachables-Tests.

Über Fern.ai

Fern.ai, ein Unternehmen von RQM+, ist eine auf Biowissenschaften ausgerichtete KI-/ML-Plattform, mit der Kunden Compliance-Anforderungen nahtlos verwalten und sich effizient in der dynamischen Regulierungslandschaft zurechtfinden können. Fern.ai ist die einzige umfassende Plattform, deren Ziel die Verbesserung des gesamten MedTech-Lebenszyklus ist, um Qualität, schnelle Markteinführung und Compliance vom Konzept bis zur Vermarktung zu gewährleisten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

