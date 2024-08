Bitcoin-News: Die Nasdaq beantragt Index-Optionen auf den Bitcoin! Wird die SEC zustimmen?

Als die Bitcoin-Spot-ETFs Anfang dieses Jahres genehmigt wurden, stufte die SEC den Bitcoin als Rohstoff ein. Erst durch diese Einstufung wurden die ETFs überhaupt möglich gemacht. Doch diese Einstufung ermöglicht nicht nur börsengehandelte Fonds, sondern öffnet die Türe auch für eine Vielzahl von anderen Finanzinstrumenten, die die größte und älteste Kryptowährung als Basiswert nutzen können.

Darunter fallen unter anderem Index-Optionen. Und genau diese hat die Technologiebörse Nasdaq jetzt bei der SEC beantragt. Doch wird die US-Börsenaufsichtsbehörde zustimmen?

JUST IN: Nasdaq is seeking SEC approval for Bitcoin index options: Reuters pic.twitter.com/CT4WeljIbZ - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 27, 2024

Welche Folgen hätten Index-Optionen für den Bitcoin?

Index-Optionen werden vor allem von Investmentbanken und Hedgefonds, also institutionellen Investoren, genutzt. Diese können sich über diese komplexen Finanzinstrumente einerseits absichern, andererseits können sie auf zukünftige Preisschwankungen oder -entwicklungen spekulieren, ohne den Basiswert, also den Bitcoin, selbst besitzen zu müssen.

Die Einführung von Index-Optionen gäbe also dem sogenannten Smart Money neue Möglichkeiten, in den Kryptomarkt zu investieren. Das würde nicht nur die Akzeptanz des Bitcoins in der Finanzwelt weiter stärken, sondern würde in letzter Konsequenz auch dafür sorgen, dass mehr Kapital in den Markt fließt, wodurch der Bitcoin-Kurs weiter steigen würde.

Wird die SEC die Index-Optionen genehmigen?

Dass eine so große Institution wie die Technologiebörse Nasdaq Index-Optionen auf den Bitcoin einführen möchte, zeigt, wie groß der Glaube und die Akzeptanz von Kryptowährungen in der Finanzwelt mittlerweile geworden sind. Dennoch gibt es da natürlich noch diesen Stolperstein namens SEC. Wie so oft könnte der Vorsitzende der Börsenaufsicht, Gary Gensler, den Anlegern hier die Laune verderben.

Da der Bitcoin allerdings schon als Rohstoff eingestuft ist, wird es der SEC schwerfallen, triftige Gründe zu finden, die gegen eine Genehmigung sprechen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass bald Index-Optionen auf den Bitcoin aufgelegt werden, sehr hoch. Das könnte ein neuer Antrieb für den nächsten Bullenmarkt sein, in dem auch neue Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) eine unglaubliche Entwicklung hinlegen könnten.

