BOCA RATON, Florida -- (27. August 2024) / IRW-Press / Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) ("Atlas Lithium" oder "Unternehmen"), ein führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Design seiner Spodumenkonzentrat-Anlage bei einem für den 14. November 2024 angesetzten Wettbewerb, der von einer gemeinnützigen zivilgesellschaftlichen Organisation im Bundesstaat Minas Gerais organisiert wurde, als Anerkennung für ökologisch-nachhaltige Ansätze in der Industrie als Finalist ausgewählt wurde. Das Anlagendesign des Unternehmens ist sowohl kompakt als auch modular, und das Gewicht, die Stellfläche und der Wasserverbrauch der Anlage werden voraussichtlich signifikant niedriger ausfallen als bei traditionellen Anlagen.

"Die modulare Anlage von Atlas Lithium stellt eine spannende Verfeinerung und Optimierung der Dense Media Separation-Technologie (DMS, Schwimm-Sink-Verfahren) dar, die bei der Lithiumaufbereitung eingesetzt wird", sagte Raimundo Almeida Jr., Vice President of Lithium Processing von Atlas Lithium. "Das Design der Anlage ist dank der geringeren Höhe, des reduzierten Gewichts und des niedrigeren Platzbedarfs besonders umweltfreundlich, wodurch auch die Wasserrückgewinnung maximiert wird. Wir sind davon überzeugt, dass der Wasserverbrauch niedriger sein wird als bei jeder anderen Lithiumanlage, die derzeit in Betrieb ist. Durch ihr modulares Design wird die Stellfläche im Vergleich zu traditionellen Designs erheblich reduziert."

Die modulare DMS-Lithiumaufbereitungsanlage von Atlas Lithium geht derzeit in die letzte Phase der Herstellung der verbleibenden Komponenten über. Momentan sind 48 von mehr als 100 erwarteten Containern beladen und stehen für den Versand von Südafrika, wo sie hergestellt wurden, zum Projektstandort Neves des Unternehmens in Brasilien bereit.

Weiter ist zu berichten, dass das Unternehmen Fortschritte bei den Gesprächen mit US-Regierungsvertretern mit Fokus auf kritische Mineralien erzielt. Am 18. Juli 2024 empfing Atlas Lithium eine Delegation hochrangiger US-Diplomaten in seiner Niederlassung in Belo Horizonte, Brasilien. Leiter dieser Delegation war der US-amerikanische Assistant Secretary of State, Geoffrey Pyatt, der Hauptbeauftragte der USA für kritische Mineralien. Am 23. August 2024 empfing die US-Botschafterin Elizabeth Frawley Bagley den CEO und Chairman des Unternehmens, Marc Fogassa, zu einer Unterredung in der US-Botschaft in Brasilia, der Hauptstadt von Brasilien.

Als Anerkennung für den Beitrag, den Atlas Lithium für die Kommune leistet, erhielt Herr Fogassa am 22. August 2024 den Titel eines Ehrenbürgers von Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaats Minas Gerais. Diese Ehre wurde ihm durch eine Abstimmung des Stadtrates von Belo Horizonte als Anerkennung für seine Bemühungen um die Fortschritte in der Stadt und dem Bundesstaat zuteil. Bei der Veranstaltung sprach Herr Fernando Passalio, der Sekretär für Wirtschaftsentwicklung von Minas Gerais, über die Bedeutung privatwirtschaftlicher Initiativen bei der Förderung von Fortschritten in der Stadt und im Bundesstaat, und Atlas Lithium erhielt für seine Rolle bei diesen Bemühungen eine Anerkennung.

Über Atlas Lithium Corporation

https://www.atlas-lithium.com (NASDAQ: ATLX) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Hartgestein-Lithiumprojekts im Bundesstaat Minas Gerais. Darüber hinaus besitzt Atlas Lithium eine 100-%-Eigentümerschaft an Mineralrechten für andere Batterie- und kritische Metalle wie Nickel, Seltene Erden, Titan, Graphit und Kupfer. Das Unternehmen besitzt auch Aktienbeteiligungen an Apollo Resources Corp. (Privatunternehmen; Eisen) und Jupiter Gold Corp. (OTCQB: JUPGF) (Gold und Quarzit).

"Safe Harbor"-Zertifizierung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen von Atlas Lithium und seinen Tochtergesellschaften und unterliegen inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem solche, die sich auf das Wachstum von Märkten und Industriesegmenten sowie auf die Nachfrage und Akzeptanz neuer und bestehender Produkte beziehen; Prognosen zu Produktion, Reserven, Umsatz, Gewinn, Einnahmen, Gewinnspannen oder anderen finanziellen Posten; Aussagen zu den Plänen, Strategien und Zielen des Managements für zukünftige Operationen; Aussagen zu zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen oder Leistungen; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Brasilien sowie alle Annahmen, Erwartungen, Vorhersagen, Absichten oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unter anderem können die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen: Ergebnisse der laufenden geotechnischen Analyse von Projekten; Geschäftsbedingungen in Brasilien; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen; Verfügbarkeit von Kapital; die Fähigkeit von Atlas Lithium, seine Wettbewerbsposition aufrechtzuerhalten; manipulative Versuche von Leerverkäufern, unseren Aktienkurs zu drücken; und die Abhängigkeit von der Unternehmensleitung.

Weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften werden im Abschnitt "Risk Factors" auf Formblatt 10-K, das das Unternehmen am 27. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht hat, ausführlicher erläutert. Bitte beachten Sie auch die anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, die alle unter http://www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus stellen alle zukunftsgerichteten Aussagen nur die Ansichten des Unternehmens zum heutigen Tag dar und sollten nicht als Ausdruck seiner Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Investor Relations:

Gary Guyton

Vice President, Investor Relations

+1 (833) 661-7900

mailto:gary.guyton@atlas-lithium.com

https://www.atlas-lithium.com/

http://www.twitter.com/Atlas_Lithium

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76656Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76656&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US1058613068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18429497-atlas-lithium-anerkennung-anlagendesign