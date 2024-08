Ermöglicht OEMs/ODMs den Nachweis der Konformität mit IEC 62680 (USB) Standards

Das USB Implementers Forum (USB-IF), die Organisation zur Unterstützung der Weiterentwicklung und Einführung der USB-Technologie, hat heute den Start des USB-IF Conformity to IEC 62680 (USB) Specifications Program. Diese neue Initiative soll Originalhersteller (OEMs)/Originalgerätehersteller (ODMs) dabei unterstützen, die grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie über gemeinsame Ladegeräte zu erfüllen, die die Verwendung einer standardisierten Ladetechnologie für eine breite Palette tragbarer batteriebetriebener Geräte in der EU vorschreibt.

Als Reaktion auf die im Jahr 2022 von der EU verabschiedete Richtlinie über gemeinsame Ladegeräte, die am 1. Januar 2025 für tragbare, batteriebetriebene Geräte und im Jahr 2026 für Laptops in Kraft treten wird, befasst sich das USB-IF-Conformity to IEC 62680 (USB) Specifications Program speziell mit wichtigen Aspekten der Richtlinie. Dazu gehören tragbare batteriebetriebene Geräte, USB Typ-C Steckdosen, USB Typ-C Kabel und Stecker, externe Netzteile (EPS) und das USB Power Delivery (USB PD) Protokoll für Geräte, die mit mehr als 15 Watt werben.

"Die USB-IF hat eine langjährige Beziehung zu IEC. Wir haben die zentralen USB-Spezifikationen in die IEC eingebracht, die nach ihrer Verabschiedung in die IEC 62680-Serie von USB-Spezifikationen überführt wurden", sagte Jeff Ravencraft, President und Chief Operating Officer von USB-IF. "Das EU-Mandat deckt nur einen Teil der gesamten USB-Spezifikationen ab. Als die Industriegruppe, die für die Entwicklung und Überwachung aller Aspekte der USB-Spezifikationen und -Tests verantwortlich ist, soll das neue Programm der USB-IF OEMs/ODMs dabei helfen, die Konformität mit den Anforderungen der EU-Richtlinie für gemeinsame Ladegeräte nachzuweisen."

Das USB-IF Conformity to IEC 62680 (USB) Specifications Program schafft ein einfaches, kosteneffizientes Verfahren für OEMs/ODMs zum Nachweis der Konformität mit der EU-Richtlinie über gemeinsame Ladegeräte. Mithilfe des USB-IF-Programms können OEMs/ODMs ihre USB Typ-C-Produkte offiziell von USB-IF-autorisierten unabhängigen Testlabors (ITLs) testen lassen. Nach erfolgreichem Abschluss der Tests erhalten OEMs/ODMs eine Dokumentation, mit der sie gegenüber der EU nachweisen können, dass ihre Produkte den Spezifikationen der IEC 62680 (USB) entsprechen. Dieser optimierte Prozess ermöglicht eine schnelle Testdurchführung und stellt sicher, dass die Hersteller die gesetzlichen Fristen einhalten können:

OEMs werden ihre Produkte weiterhin registrieren und die Testergebnisse über die ITLs einreichen, wobei sie dem bereits etablierten Verfahren von USB-IF folgen.

Die USB-IF hat ein Minimum an erforderlichen Tests definiert, um die Basiskonformität nachzuweisen.

Die USB-IF wird alle eingereichten Testergebnisse überprüfen und offiziell genehmigen.

Eine Hersteller-ID (VID) ist erforderlich, und USB-IF wird eine Test-ID (TID) als Referenz für den Tracker verwenden.

"Das USB-IF Conformity to IEC 62680 (USB) Specifications Program wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass alle eingereichten Produkte einer Bewertung unterzogen werden, die sich auf die kritischen Elemente konzentriert, von denen wir glauben, dass sie für die Konformität mit dem EU-Mandat notwendig sind", sagte Abdul Ismail, USB-IF Chief Technology Officer und Chairman of the Board. "Unsere Teststufen sind so konzipiert, dass sie eine präzise und zuverlässige Bewertung bieten, die es OEMs/ODMs ermöglicht, der EU selbstbewusst zu zeigen, dass ihre Produkte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen."

Während das USB-IF Conformity to IEC 62680 (USB) Specifications Program OEMs/ODMs einen wichtigen Dienst erweist, indem es eine formale Methode zum Nachweis der Konformität mit EU-Vorgaben bietet, ist es wichtig, dies von dem umfassenderen USB-IF Compliance Program zu unterscheiden. Das USB-IF Compliance Program bietet eingehende Tests, die nicht nur die Konformität mit den IEC 62680-Spezifikationen nachweisen, sondern auch die Einhaltung der umfassenden USB-IF-Spezifikationen für Datenleistung, Zuverlässigkeit und Interoperabilität vollständig überprüfen. Darüber hinaus sind vollständig zertifizierte Produkte berechtigt, das Certified USB-Logo zu verwenden, das von den Verbrauchern anerkannt wird und dem sie vertrauen, dass es ihnen das bietet, was sie von USB-Produkten erwarten.

"Dieses Programm ist zwar keine vollständige Zertifizierung von USB-Technologien, aber es bietet einen formalisierten Weg für OEMs/ODMs, ihre Produkte schnell zu testen", sagte Ravencraft. "Wir sind zuversichtlich, dass dieses neue Programm der Industrie helfen wird, die Konformität zu erreichen, damit sie ihre Produkte weiterhin auf dem EU-Markt verkaufen kann."

Eine öffentliche Online-Liste der OEMs/ODMs-Produkte, die das "USB-IF Conformity to IEC 62680 (USB) Specifications Program" bestanden haben, finden Sie auf der USB-IF-Produktsuchseite unter www.usb.org. Diese Plattform unterscheidet auch zwischen Produkten, die vollständig USB-IF-zertifiziert sind, und solchen, die nur die Konformitätsanforderungen erfüllt haben.

