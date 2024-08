M2S Group erweitert seine Kapazitäten in der Materialwissenschaft und Lösungsindustrie durch die leistungsstarken Etikettenprodukte von Iconex

M2S Group, ein Portfoliounternehmen von Wynnchurch Capital L.P., und Iconex LLC ("Iconex"), ein Portfoliounternehmen von Atlas Holdings ("Atlas"), gaben heute gemeinsam bekannt, dass M2S Group das Etikettengeschäft von Iconex ("Iconex Labels") übernommen hat. Iconex Labels ist jetzt Teil der M2S Group Plattform, einem führenden Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften und -lösungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240827045823/de/

Paul Charapata wird das kombinierte Unternehmen leiten, und der CEO von Iconex, Craig Gunckel, wurde in den Vorstand der M2S Group berufen. Die Abteilung für Beleglösungen von Iconex bleibt ein unabhängiges Unternehmen im Besitz von Atlas. Craig Gunckel wird weiterhin als Chief Executive Officer das Geschäft mit Empfangslösungen leiten. Die Modalitäten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Atlas gründete Iconex im Jahr 2016, um die Interactive Printer Solutions Division der NCR Corporation zu übernehmen. Iconex hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, und ist der führende Anbieter von innovativen Lösungen, die den Handel auf der ganzen Welt unterstützen. Die M2S Group mit Hauptsitz in Appleton, Wisconsin, ist ein führendes Unternehmen für Materialwissenschaften und -lösungen, das Hochleistungsprodukte für zahlreiche Branchen anbietet. Iconex ist der vierte Geschäftsbereich der M2S Group, neben Appvion, Nekoosa und Decorative Films.

"Der Zusammenschluss von Iconex mit der M2S Group bietet unseren Kunden zusätzliche leistungsstarke Lösungen für den variablen Etikettendruck und erweitert unser Portfolio an bewährten Technologien", sagte Paul Charapata, Chief Executive Officer von M2S. "Diese Transaktion steht in vollem Einklang mit unseren langfristigen Wachstums- und Diversifizierungszielen. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter und Kunden von Iconex bei der M2S Group willkommen zu heißen und freuen uns auf den weiteren Erfolg."

"In Zusammenarbeit mit dem Führungsteam von Iconex haben wir das im Entstehen begriffene Etikettengeschäft des Unternehmens in einen der größten und angesehensten Etikettenhersteller Nordamerikas verwandelt. Unter der Führung von CEO Craig Gunckel und CFO Ira Genser hat Iconex den Markt für Etikettenlösungen durch innovative Produktentwicklung, überragende Betriebsleistung, erstklassigen Kundenservice und die nahtlose Integration mehrerer Übernahmen angeführt", sagte Michael Sher, Partner bei Atlas Holdings. "Atlas wünscht dem Team von Iconex Labels weiterhin viel Erfolg mit M2S", fügte Sher hinzu.

"Der Beitritt von Iconex Labels zur M2S Group ist eine attraktive Gelegenheit, komplementäre Geschäftsbereiche zu kombinieren. Iconex Labels ist durch sein Engagement für seine Kunden, seinen Fokus auf Innovation und sein Engagement für seine Mitarbeiter stark gewachsen. Ich bin sehr stolz auf alles, was Iconex bisher erreicht hat, und ich freue mich darauf, Paul bei der weiteren Entwicklung des Etikettengeschäfts als Teil der M2S Group zu unterstützen", sagte Craig Gunckel, Chief Executive Officer von Iconex. "Ich möchte vor allem allen unseren Mitarbeitern für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken, die Iconex zu dem Marktführer gemacht haben, der es heute ist."

Über die M2S Group

Die M2S Group ist ein führendes Unternehmen für Materialwissenschaften und -lösungen, das über seine drei Geschäftsbereiche Hochleistungsprodukte für zahlreiche Branchen anbietet: Appvion, Nekoosa und Decorative Films. Die M2S Group besteht aus über 700 Teammitgliedern und ist in den Bereichen Application Tapes, Selbstdurchschreibepapiere, architektonische Fensterfolien, Thermopapier und -folien, extrudierte Folien und Spezialdruckmedien tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte m2sgroup.com.

Über Iconex

Iconex ist der weltweit führende Anbieter von kostengünstigen Lösungen für Papierbelege und hochdifferenzierte variable Drucketiketten, die Geschäftsprozesse verändern und so die Rentabilität, Produktivität, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit steigern. Iconex blickt auf eine Tradition der Innovation zurück, die bis ins Jahr 1887 zurückreicht und mit der Erfindung des Papierbelegs begann, der den Geschäftsverkehr revolutionierte. Dieser Innovationsgeist setzt sich mit der Einführung von Iconex Sticky Media, Sticky Media G2 und anderen patentierten Innovationen fort, auf die sich einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Schnellrestaurants, Lebensmittel, Apotheken, Produktion, Vertrieb und Logistik verlassen, um ihre Abläufe zu optimieren und so das Kundenerlebnis zu verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte iconex.com.

