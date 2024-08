Bitcoin Kurs: Experte warnt vor zu geringem Optimismus der Investoren

Der bekannte Kryptoinvestor und Analyst Lark Davis hat sich nun auf X bezüglich der aktuellen Marktlage geäußert. Dabei verwies er darauf, dass die meisten Anleger bisher noch nicht bullisch genug seien. Dafür führte er eine Reihe von Gründen auf, welche wir im folgenden Beitrag einmal näher analysieren wollen. Somit stehen die großen Gewinne für die Investoren seiner Ansicht noch bevor. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um die potenzielle Megarally nicht zu verpassen!

Kryptoexperte Lark Davis teilt seine optimistische Prognose für den Kryptomarkt

Schon seit einige Jahren hat sich der bekannte Influencer und Analyst Lark Davis einen Namen in der Krypto-Community gemacht, wobei er auch als "The Crypto Lark" bekannt ist. Regelmäßig teilt er auf unter anderem X und YouTube seine Markteinschätzungen, wobei er zu den Blockchain-Enthusiasten gehört.

Auf X hat er jetzt geschrieben, dass sich der Kryptomarkt in den nächsten drei Monaten verrückt entwickeln wird. Wobei er auch darauf verwies, dass der September für Bitcoin historisch betrachtet der schlechtesten Monat war.

Für die wilde Entwicklung des Kryptomarktes in den kommenden Monaten zählte der Kryptoexperte Davis eine Reihe von verschiedenen Gründen auf, welche wir einmal näher betrachten.

Jetzt beliebten GameFi-Coin entdecken!

Zinssenkungen werden in den nächsten 3 Monaten erwartet

Einer der besten Indikatoren für die Preise des Aktien- und Kryptomarktes ist die Geldmenge. Denn sobald mehr Liquidität in den Umlauf gerät, fließt diese auch in die Vermögenswerte wie Kryptowährungen. Insbesondere zyklische Assets wie Technologiewerte und Krypto-Assets reagieren dabei besonders stark auf die Geldmenge.

Aufgrund der zunehmend schlechteren Wirtschaftslage und der höchsten Revisionen der Arbeitsmarktdaten seit der Wirtschaftskrise 1929 wird die amerikanische Notenbank Fed immer stärker unter Druck gesetzt, eine dovishere Haltung einzunehmen. Bereits bei Jackson Hole wurde die Bereitschaft für Zinssenkungen angedeutet und am 18. September werden mindestens 25 Basispunkte erwartet.

Historisch hat die Zentralbank jedoch meistens zu spät reagiert, sodass das erhoffte Soft Landing auch ausbleiben und es zu einem Crash kommen könnte. Die Liquiditätsmaßnahmen wirken sich meist erst sechs Monate später aus. Dennoch wird somit ein neuer Zyklus eingeleitet, wobei im Falle eines Soft Landings auch weniger hohe und seltenere Zinssenkungen wahrscheinlich sind.

Dennoch dürfte der Kryptomarkt von dieser Entwicklung mittelfristig über die nächsten ein bis sechs Monate und darüber hinaus davon profitieren. Zur Sicherheit sollten sich Anleger aber auch auf einen temporär starken Abverkauf einstellen. Nun könnte schon ein Teil investiert werden und der Rest bei günstigeren Preisen oder einem markanten Ausbruch.

Jetzt Olympia-Coin entdecken!

US-Wahl ist nur noch 71 Tage entfernt

Historisch betrachtet hat der Aktienmarkt aufgrund der mit der US-Wahl verbundenen Verunsicherungen Ende Oktober noch einmal größere Verluste erlitten. Sobald die Wahlentscheidung gefallen ist, setzte dann eine Erholungsrally ein, die bis zum Jahresende angehalten hat.

Aufgrund der positiven Korrelation mit den digitalen Assets und der in diesem Jahr für den Kryptomarkt besonders wegweisenden Wahl dürften sich die Kryptowährungen auch dieses Mal ähnlich entwickeln. Ab dem 5. November (6. deutscher Zeit) ist somit mit einem deutlich bullischeren Umfeld zu rechnen.

Es könnte einen kryptofreundlichen US-Präsidenten geben

Die Kryptowährungen sind dieses Mal bei der US-Wahl zu einem der wichtigsten Themen geworden. Denn einige der höchsten Wahlspenden haben die Politiker aus der Krypto-Industrie erhalten.

Während die Demokraten eher aufgrund ihrer krypotfreundlichen und CBDCs befürwortenden Haltung negativ aufgefallen sind, haben sich die Republikaner schon früh an die 19 % der US-Amerikaner und 40 % ihrer Erwachsenen ausmachende Wählergruppe angenähert.

Viele Entwickler und Kryptoexperten bezweifeln die ehrlichen Absichten von Kamala Harris und warnen ausdrücklich davor, dass sie der Kryptoindustrie enormen Schaden zufügen kann, wie Charles Hoskinson, Tyler Winklevoss und weitere.

Sollte hingegen Trump erneut gewählt werden, ist es sehr bullisch. Denn er möchte eine Regulierung für Kryptowährung mit David Bailey erstellen, dem Geschäftsführer von Bitcoin Magazine und Veranstalter der Bitcoin Konferenz in Nashville. Dort hat auch mit Trump erstmalig ein ehemaliger US-Präsident auf einer Krypto-Konferenz gesprochen.

Jetzt Multi-Chain-Coin nicht verpassen!

CZ kommt zurück

Hinter der Abkürzung CZ verbirgt sich Changpeng Zhao, welches der Gründer und ehemalige Geschäftsführer der größten zentralen Kryptobörse Binance ist. Dieser befindet sich nach den Vorwürfen der US-Justizbehörden bezüglich der Verstöße gegen das US-amerikanische Bankgeheimnisgesetz noch immer in Haft.

Ebenso hatte die Kryptobörse Binance versäumt, strenge Geldwäschegesetze einzuhalten. Zudem ist das Unternehmen aufgrund der Ermöglichung von sogenannter Terrorismusfinanzierung in Kritik geraten, wobei ihm von anderer Seite nun unterstellt wird, dass es die Gelder der Palästinenser einbehalten hat.

All dies verdeutlicht, wie die neutralen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien immer stärker zu politischen Spielbällen werden. Schwierig wird eine Positionierung, wenn es unterschiedliche Ansichten zu Themen gibt.

Wie auch der Ethereum-Gründer Vitalik Buterin wird CZ als eine der Schlüsselpersönlichkeiten des Krypto-Raums betrachtet. Denn er verfügt über viel Expertise und Einfluss, welcher sich schon oft positiv auf den Markt bemerkbar gemacht hat.

Jedoch wurde er zum Zeitpunkt seiner Verhaftung mit einem Verbot belegt, dass er nicht noch einmal CEO eines Krypto-Unternehmens werden kann. Dennoch könnte er anderweitig seinen Einfluss verbreiten.

Jetzt neuartigen GameFi-Coin entdecken!

FTX wird 16 Mrd. USD in Kryptowährungen in Q4 an die Nutzer überweisen

Die insolvente Kryptobörse FTX wird im vierten Quartal ihre Gläubiger mit 16 Mrd. USD entschädigen. Durch die Rückgabe der Schulden kann das Vertrauen in den Kryptomarkt und das Recht wiederhergestellt werden. Bisher ist noch unklar, ob die Gelder in Form von Fiat- oder Kryptowährungen zurückgezahlt werden. Dennoch könnte somit wieder mehr Liquidität in den Kryptomarkt gelangen.

Gerüchte über die Legalisierung von Kryptowährungen in China

Ebenso kursieren einige Gerüchte im Kryptoraum darüber, dass China eine kryptofreundlichere Haltung einnehmen könnte. Verbreitet wurden diese Spekulationen unter anderem von Justin Sun, dem Gründer der Blockchain TRON.

Trotz des Verbots war China stets gegenüber dem Innovationspotenzial der Blockchain-Technologie und des Metaverse aufgeschlossen. Ebenso wurden auf der chinesischen Halbinsel Hongkong mittlerweile Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum genehmigt, nachdem der Stadtstaat aus britischer Kontrolle wieder zurück an das Land der Mitte übergegangen war. Zudem gibt es Spekulationen über eine Öffnung für Mainland China.

Ebenso hat Justin Sun in China kürzlich einen wichtigen Rechtsstreit gewonnen, was von einigen als ein Wandel der Haltung der chinesischen Regierung interpretiert wurde. Andere warnen hingegen davor, dass selbst eine Lockerung nur stark begrenzt sein dürfte.

Jetzt virtuelle Haustiere entdecken!

Russland wird kryptofreundlich und unterstützt internationale Krypto-Zahlungen

Während sich die Welt von der unipolaren hin zu einer multipolaren Weltordnung bewegt, schwindet die enorme Macht des US-Dollars. Denn immer mehr Länder beabsichtigen, sich der aus ihrer Sicht Willkür der westlichen Länder zu befreien, welche nach eigenem Ermessen andere Länder sanktionieren, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt.

Deshalb widmen sich die BRICS vermehrt Alternativen, wobei die Kryptowährungen vermehrt ins Visier geraten sind. Auch Russland, das als Gründungsmitglieder der BRICS eine zentrale Rolle bei diesen spielt, öffnet sich immer stärker den digitalen Vermögenswerten. So werden nun von Russland Schritte vorbereitet, um Kryptowährungen für internationale Zahlungen zu nutzen.

Darüber hinaus hat das Land ein Gesetz verabschiedet, welches das Mining legalisiert. Somit kann es dafür Sorge tragen, dass Bitcoin auch bei einer Abschaltung von Nodes in westlichen Ländern weiterhin funktional bleibt. Schon im September sollen die ersten Zahlungen mit Kryptowährungen durchgeführt werden.

Jetzt beliebten Base-Coin entdecken!

Dieser Coin kann im Bullenmarkt steil steigen

In diesem Jahr haben die Memecoins mit einem durchschnittlichen Plus von 196 % alle anderen Kryptosektor bei Weitem übertroffen. Sie steigen historisch betrachtet nach Bitcoin und den Altcoins, wobei sie als riskantester Sektor meist in der letzten Phase eines Bullenmarktes gekauft wurden.

Jetzt haben die Memetoken in diesem Jahr diese Entwicklung bereits vorweggenommen, was von einigen Kryptoexperten jedoch als außerordentlich bullisch interpretiert wird. Laut ihnen war dies erst der Vorgeschmack auf den größeren Memecoin-Superzyklus, der uns noch bevorstehen wird.

Während die bisherigen Memetoken meist nur süße Tiere thematisieren, macht PlayDoge sie nun mittels einer App erlebbar. Somit kann die Krypto-Community mit ihrem Lieblingstier interagieren und dafür noch attraktivere Belohnungen in der nativen Kryptowährung $PLAY verdienen, welche sich für diverse Spieleinhalte und mehr nutzen lässt.

Inspiriert wurde PlayDoge von den Tamagotchis, die fast 100 Mio. Spiele verkauft haben. Allerdings wurde das Game weiterentwickelt und mit weiteren Extras ergänzt, wie verschiedenen Minispielen und Abenteuern. Schon jetzt erhalten Interessierte über das X-Profil erste Einblicke in die Spieleplattform von PlayDoge.

Der Vorverkauf des Memecoins hat eine große Begeisterung bei den Investoren hervorgerufen und bereits mehr als 6,38 Mio. USD eingeworben. Nur noch für 35 Stunden haben Interessierte Zeit, um die Coins vor der ersten Listung an einer Kryptobörse zu kaufen. Ebenso zahlt es den Tokeninhabern ein passives Einkommen von 71 % pro Jahr.

Jetzt in PlayDoge investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.