The following instruments on XETRA do have their first trading 28.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.08.2024Aktien1 GB00BMYX7295 MOH Nippon PLC2 IT0001350625 Olidata S.p.A.3 US30205M3097 Exicure Inc.4 US34962G2084 Forte Biosciences Inc.5 KYG7785S1158 Sanai Health Industry Group Co. Ltd.Anleihen1 EU000A2SCAQ2 European Financial Stability Facility [EFSF]2 US6944PM3E52 Pacific Life Global Funding II3 DE000HLB59M6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale4 DE000HLB59E3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale