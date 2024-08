Die geplante Aufnahme von Alibaba in den Stock Connect könnte weltweit bis zu 3,2 Milliarden Dollar an Kapital freisetzen. Diese Entwicklung wird voraussichtlich ausländischen Aktienmärkten, insbesondere in den USA und Japan, zugutekommen. Die Aufnahme ermöglicht es qualifizierten inländischen institutionellen Anlegern, Alibaba-Aktien über den Connect zu halten, anstatt ihre Devisenquote zu nutzen. Dadurch können Vermögensverwalter die freigewordene Quote für den Kauf anderer ausländischer Aktien verwenden.

Positive Auswirkungen auf Gewinnentwicklung erwartet

Trotz eines Gewinnrückgangs im letzten Jahr zeigen sich Anleger optimistisch bezüglich der Zukunftsaussichten von Alibaba. Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang waren ungewöhnliche Posten in Höhe von 32 Milliarden Yuan, die sich voraussichtlich nicht wiederholen werden. Analysten gehen davon aus, dass sich die Ertragslage des Unternehmens in den kommenden Quartalen verbessern wird, was das Gewinnpotenzial von Alibaba unterstreicht.

Alibaba Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...