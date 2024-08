Der Impfstoff-Hersteller Bavarian Nordic steht in den Startlöchern, um die Welt mit Pocken- respektive Mpox-Impfstoff zu versorgen. Fortan darf das Unternehmen das Vakzin auch in Singapur vertreiben. Am Dienstag konnte das Unternehmen die Zulassung (für Erwachsene) erhalten. Indes sind Experten mit Blick auf den Mpox-Ausbruch in Afrika weiterhin besorgt, gerade was die flächendeckende Versorgung mit Impfstoff angeht. "Wir sind wirklich besorgt", sagte Placide Mbala-Kingebeni vom Nationalen Institut ...

