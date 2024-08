DJ LEG Immobilien begibt Wandelanleihe über 500 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--LEG Immobilien will mit einer Wandelanleihe rund 500 Millionen Euro bei Anlegern einsammeln. Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030 haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Papiere sollen mit einem festen Zins von 1,00 Prozent per annum angeboten werden. Die Wandlungsprämie soll zwischen 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs liegen. LEG will den Nettoerlös aus der Emission zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Begebung der Wandelanleihe werde ab dem 4. September erwartet.

August 28, 2024

