© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Sorgen um die Konjunktur haben der Aktie des Tech-Riesen zugesetzt. Jetzt will das Unternehmen im großen Stil eigene Aktien zurückkaufen. Hilft das der Aktie wieder auf die Sprünge?Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com hat am Dienstag ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 5 Milliarden US-Dollar angekündigt. Das Programm tritt im September in Kraft und ermöglicht dem Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien über die nächsten 36 Monate. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem JD.com versucht, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen, nachdem der Einzelhandelssektor in China aufgrund eines wirtschaftlichen Abschwungs und der anhaltenden Immobilienkrise geschwächt ist. …