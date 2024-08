EQS-News: meinSolardach.de GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Frankfurt am Main, 28. August 2024 - Die meinSolardach.de GmbH, ein spezialisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photovoltaikanlagen, feiert ihr Debüt am Anleihenmarkt. Mit dem meinSolardach.de Bond wird eine depotfähige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zur Zeichnung angeboten, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem attraktiven Festzins von 10 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung ausgestattet ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger den meinSolardach.de Bond 2024/2029 über die Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir zeichnen. Die Macher von meinSolardach.de sind seit 2010 in der Planung und dem Bau von industriellen Solaranlagen aktiv. Dieses Know-how wird genutzt, um auch kleine Anlagen auf Wohn- und Gewerbedächern professionell zu planen und zuverlässig zu installieren. Als zentrale Säulen des einzigartigen Kundenerlebnis- und Kundenzufriedenheitskonzepts setzt meinSolardach.de auf eigenes, hochqualifiziertes Personal und auf bundesweite Innenstadt-Stores, in denen jeweils ein Meister als Ansprechpartner zur Verfügung steht und auch die Montage koordiniert und kontrolliert. Durch die Vor-Ort-Präsenz werden eine hohe Kundennähe sowie eine kompetente, punktgenaue und professionelle Beratung und Umsetzung dauerhaft sichergestellt. Seit Anfang 2023 hat meinSolardach.de 18 Stores erfolgreich eröffnet, die bereits im 1. Quartal 2024 übergreifend die Profitabilität erreichen konnten. Auch dank umfangreicher Montagepartnerschaften, u. a. mit einem weltweiten Top-5-Solaranlagen-Anbieter sowie einem deutschen Top-5-Solaranlagen-Anbieter und einem deutschen Top-4-Energieversorger, wurden bis dato 15 MWp Leistung erfolgreich installiert. Das profitable Storekonzept soll im Rahmen einer kapitaleffizienten Expansionsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz skaliert werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, durch die Vorfinanzierung von Warenkäufen Projekte schneller abzuwickeln, sein Angebot durch die Aufnahme zusätzlicher integrativer Erneuerbare-Energien-Leistungen auszubauen sowie die eigenen Montage-Services und Vertriebsaktivitäten durch den Aufbau und ggf. die Akquisition zusätzlicher Teams zu erweitern. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll auch über den meinSolardach.de Bond 2024/2029 finanziert werden - eine mit 10 % p.a. attraktiv verzinste Investmentmöglichkeit in einem besonders aktiven Segment des wachsenden Photovoltaikmarkts in Deutschland. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.meinSolardach.de/ir verfügbar. Eckdaten des meinSolardach.de Bond 2024/2029: Emittentin meinSolardach.de GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 10 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A383GT7 / A383GT Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 28. August 2024 bis 27. August 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.meinSolardach.de/ir Valuta 27. September 2024 Laufzeit 5 Jahre: 27. September 2024 bis 27. September 2029 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 27. März und 27. September eines jeden Jahres (erstmals am 27. März 2025) Rückzahlungstermin 27. September 2029 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 27. September 2027 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 27. September 2028 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Ausschüttungsbegrenzung

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Aktuell keine Einbeziehung in den Börsenhandel geplant



Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.meinSolardach.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt:

Jasmin Albiez

meinSolardach.de GmbH

Tel.: +49 (0) 761-600 530 13

E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0) 89-889 690 625

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu



