Brüttisellen (ots) -Die Evodrop AG präsentiert eine neuartige Anlage zur Entkalkung von Trinkwasser. Das System arbeitet mit Apfelsäuregranulat-Kartuschen, die Leitungswasser filtern. Es verzichtet auf die in herkömmlichen Anlagen verwendeten umweltschädlichen Salze und verursacht keine Strom- und Abwasserkosten. Zudem filtert es nicht nur Kalk, sondern auch Schwermetalle, Bakterien, Viren, Mikroplastik und Pestizide. Das System leistet somit einen erheblichen Beitrag zur Gesundheit sowie zur Schonung von Umwelt, Wasserleitungen und Haushaltsgeräten.Kalkschutz ohne schädliches SalzHerkömmliche Entkalkungssysteme tauschen das Calcium im Leitungswasser mit Natriumchlorid aus, also mit Salz. Evodrop hingegen arbeitet mit einer Apfelsäuregranulat-Kartusche aus hochwertigem Edelstahl. Durch die Filtrierung bei einer zertifizierten Kalkschutzrate von über 94 Prozent wird Wasser weich und bekömmlich, Rohre und Haushaltsgeräte setzen nicht zu, die lästigen Kalkflecken in Badezimmer und Küche verschwinden. Der Salzgehalt des Trinkwassers ist nicht erhöht, sein Geschmack unverändert, die Anlage verbraucht weder Wasser noch Strom, bei ihrer Reinigung gelangen keine Chloride ins Abwasser und es müssen nicht ständig Salztabletten nachgekauft werden. Evodrop ist damit besser für die Gesundheit, die Umwelt und die Haushaltskasse.Evodrop entfernt Fremd- und SchadstoffeDas System entfernt nicht nur Kalk, sondern auch Schwermetalle, Bakterien, Viren, Mikroplastik, Pestizide, Fungizide, Hormone, Antibiotika und weitere Fremd- und Schadstoffe. Das Ergebnis überzeugt: Als einzige Lösung auf dem Markt entfernt Evodrop Schadstoffe bis zu 0.002 Mikrometer für ein ganzes Haus. Zum Vergleich: Gewöhnliche Aktivkohlefilter filtern bis maximal 0.1 Mikrometer. Evodrop gewährleistet somit die Filterung von über 99 Prozent aller Schadstoffe. Die Filterung wurde vom größten Prüfbericht der Welt SGS nachgewiesen.Die gesundheitliche Wirkung von ApfelsäureDas renommierte Dartsch Institut untersuchte die Wirkung, die die von Evodrop eingesetzte Apfelsäure auf den Körper hat. Die Ergebnisse wurden folgendermaßen zusammengefasst: "Die von uns durchgeführten Untersuchungen mit Zellkulturen haben unter Beweis gestellt, dass auf zellulärer Ebene das Leitungswasser nach dem Durchgang durch das Filtersystem mit der Apfelsäuregranulat-Kartusche der Firma Evodrop AG eine erhebliche Qualitätsverbesserung erfahren hat. Somit kann das 'Apfelsäurewasser' zu einer verbesserten Darmgesundheit und in der Folge zu einem verbesserten Wohlbefinden beitragen."Umweltfreundlich, wirtschaftlich und flexibelEvodrop verbessert die Nachhaltigkeit von Entkalkungsanlagen, da das System keine umweltschädlichen Salze verwendet und keine Strom- und Abwasserkosten verursacht. Damit ist Evodrop gut für die Umwelt und den Geldbeutel. Die Wirtschaftlichkeit wird noch erhöht, da der Wechsel der Filterkartusche unkompliziert und ohne zusätzliches Werkzeug vom Nutzer selbst durchgeführt werden kann. Es entstehen keine versteckten Kosten durch Wartung oder Serviceverträge. Die Montage und Instruktion wird von einem Evodrop-Partner übernommen.Zudem bietet die Anlage modulare Lösungen zur Installation. Nutzer können das Entkalkungssystem jedes Jahr neu konfigurieren. Mit EVOadsorb- oder EVOdescale-Kartusche gelingt die Anpassung an individuelle Bedürfnisse und man kann frei entscheiden, ob man zusätzlich zur Entkalkung eine Filterung möchte oder nicht.Bei beiden Kartuschen ist die Garantie gewährleistet, dass man nie wieder Wasser aufkochen muss und jederzeit das Wasser trinken kann, ungeachtet der Meldungen der Wasserwerke für ein sicheres Zuhause.Über EvodropDie Mission des Schweizer Unternehmens Evodrop ist es, Menschen Zugang zu sauberem, gesundem und weichem Wasser zu ermöglichen. Dafür entwickeln die über 50 Mitarbeitenden mit Expertise in Ingenieurswesen, Wissenschaft und Wirtschaft nachhaltige Technologien für die Wasseraufbereitung in Haushalten, Immobilien und Unternehmen. Evodrop konnte bislang neun solcher Systeme zertifizieren lassen. Deren Wirksamkeit wurde in über 30 unabhängigen Studien nachgewiesen und durch renommierte Auszeichnungen für Unternehmertum und Wasseraufbereitung bestätigt. Über 30.000 Kunden in der Schweiz und weltweit vertrauen auf Anlagen von Evodrop.Pressekontakt:Evodrop AGLuciano NoviaBirkenstrasse 21CH-8306 Brüttisellenluciano.novia@evodrop.com+41 44 888 50 05Original-Content von: Evodrop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099620/100922401