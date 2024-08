Die Suche hat zwar etwas länger gedauert, als es dem Kapitalmarkt lieb war. Doch nun präsentiert der Discountbrokerverbund flatexDEGIRO mit Oliver Behrens zum 1. Oktober 2024 einen umso bekannteren Manager als neuen CEO. Zuletzt war der frühere Deka Bank-Manager der Deutschland-Chef der US-Investmentbank Morgan Stanley, außerdem war er viele Jahre bei der DWS tätig. "Das ... The post flatexDEGIRO: Oliver Behrens wird neuer CEO appeared first on Boersengefluester.

