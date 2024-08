Bestellung von Oliver Behrens zum CEO erfolgt zum 01. Oktober 2024 für die Dauer von drei Jahren

Dr. Benon Janos (CFO) ab 01. Oktober 2024 zum Stellvertretenden CEO ernannt. Verlängerung der Vorstandsverträge von Dr. Benon Janos (Stellvertretender CEO CFO) und Stephan Simmang (CTO) um vier Jahre bis Mai 2029

Oliver Behrens als neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) bestellt

flatexDEGIRO AG (die "Gesellschaft"), einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa, verkündet, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft Oliver Behrens (60) als Vorstandsvorsitzenden (CEO) der flatexDEGIRO AG mit Wirkung zum 01. Oktober 2024 für die Dauer von drei Jahren bestellt hat. Oliver Behrens wird ferner auch den Vorstandsvorsitz bei der flatexDEGIRO Bank AG übernehmen.

Oliver Behrens verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der europäischen Finanzindustrie mit starkem Bezug zu Brokerage und einem herausragenden Netzwerk im internationalen Finanzbereich und der Politik.

Oliver Behrens war von 2015 bis Juni 2024 zuletzt Vorstandsvorsitzender der Morgan Stanley Europe Holding SE, der Morgan Stanley Europe SE und der Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main, sowie Vorstandsmitglied der Morgan Stanley International Limited, London. Zudem war er bis ins Jahr 2014 neun Jahre im Vorstand der Deka-Bank tätig, zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Von 1992 bis 2005 arbeitete er unter anderem in Frankfurt und Luxemburg in verschiedenen Funktionen in der damaligen DWS-Gruppe, DWS und Deutsche Asset Management, wo er zuletzt Sprecher der Geschäftsleitung der Deutsche Asset Management Investment GmbH war. Seit Juni 2024 ist Oliver Behrens Aufsichtsratsvorsitzender der DWS Group GmbH Co. KGaA.

Oliver Behrens übernimmt von Dr. Benon Janos (52) und Stephan Simmang (58), die seit 01. Mai 2024 auf Interimsbasis als Co-CEOs der Gesellschaft, zusätzlich zu ihren bestehenden Aufgabenbereichen als CFO und CTO, fungieren.

Zu seiner Bestellung zum CEO der flatexDEGIRO AG erklärte Oliver Behrens: "Das Online-Brokerage-Geschäft in Europa steht noch ganz am Anfang und birgt ein enormes Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem starken Führungsteam von flatexDEGIRO das Unternehmen in seine nächste Entwicklungsphase zu führen, das Anlageerlebnis von Millionen von Kunden in 16 Ländern weiter zu verbessern und flatexDEGIRO fest als die treibende Kraft im europäischen Online-Brokerage-Markt zu etablieren."

Martin Korbmacher, Vorsitzender des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO AG, sagte: "Mit Oliver Behrens ist es uns gelungen, ein echtes Schwergewicht der europäischen Finanzbranche für diese führende Rolle bei flatexDEGIRO zu verpflichten. Es erfüllt uns mit Stolz und spricht für das große Potenzial von flatexDEGIRO, dass wir eine Führungskraft seines Kalibers für die vakante CEO-Position gewinnen konnten. Mit seiner herausragenden Branchenerfahrung und seiner starken, auf Teamplay ausgerichteten Führungspersönlichkeit ist Oliver Behrens sowohl operativ als auch organisatorisch ein echter Gewinn für unser Unternehmen, das er selbst bereits über langjährige, partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen zu seinem vorherigen Arbeitgeber bestens kennt."

Die Bestellung von Oliver Behrens zum Vorstandsvorsitzenden der flatexDEGIRO AG und der flatexDEGIRO Bank AG steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Ernennung von Dr. Benon Janos (CFO) zum Stellvertretenden CEO

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat darüber hinaus Dr. Benon Janos (CFO) zum 01. Oktober 2024 als Stellvertretenden CEO der flatexDEGIRO AG ernannt. Dr. Benon Janos wird diese Funktion auch bei der flatexDEGIRO Bank AG ausüben.

Vertragsverlängerung von Dr. Benon Janos (Stellvertretender CEO CFO) und Stephan Simmang (CTO) bis Mitte 2029

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat von flatexDEGIRO entschieden, die Vorstandsverträge mit Dr. Benon Janos (Stellvertretender CEO CFO) und Stephan Simmang (CTO) bis zum 31. Mai 2029 zu verlängern. Dr. Benon Janos und Stephan Simmang sind seit 2016 in leitender Position bei flatexDEGIRO tätig und seit Januar 2023 Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft.

Somit wird der Vorstand der flatexDEGIRO AG mit Wirkung zum 01. Oktober 2024 aus vier Mitgliedern bestehen, namentlich Oliver Behrens (CEO), Dr. Benon Janos (Stellvertretender CEO CFO), Stephan Simmang (CTO) und Christiane Strubel (CHRO).

Martin Korbmacher, Vorsitzender des Aufsichtsrats der flatexDEGIRO AG, sagte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Dr. Benon Janos und Stephan Simmang unseren tiefsten Dank aussprechen, dass sie in den letzten Monaten zusätzliche Verantwortung als Co-CEOs übernommen und so einen professionellen und geordneten Übergang nach Ausscheiden des damaligen CEOs sichergestellt haben. Der Aufsichtsrat freut sich darauf, die sehr gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen und dankt Dr. Benon Janos und Stephan Simmang ausdrücklich für ihre Führungsstärke und Integrität, ganz besonders in dieser kritischen Übergangsphase."

