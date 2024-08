Dresden (ots) -Mit der Teilnahme des innovativen Tattoo-Unternehmens Inklabs an der 32. Berliner Tattoo Convention stehen die Zeichen auf Fortschritt, Veränderung und Zukunftstechnik. Als besonderes Highlight möchte das Team von Inklabs seine eigens entwickelte KI-Software InkAI vorstellen. In diesem Artikel wird erklärt, welchen Mehrwert die künstliche Intelligenz generiert, was die Besucher darüber hinaus erwarten dürfen und welches Ziel das Unternehmen mit der Teilnahme an der Fachmesse verfolgt.Die Tätowierkunst, der eine jahrhundertealte Tradition zugrunde liegt, hat sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Mit vielen verschiedenen Techniken und Stilrichtungen ist der individuelle Körperschmuck heute längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auf großen Tattoo-Fachmessen kommen regelmäßig Künstler aus aller Welt zusammen, um den Besuchern ihre Werke, ihr Talent und neue Trends zu präsentieren. Die Tattoo Convention Berlin, die mit einer Historie von mehr als drei Jahrzehnten als älteste Tattoo-Veranstaltung Deutschlands gilt, wird in diesem Jahr mit ganz besonderen Innovationen aufwarten. "Diese Convention wird eine neue Art von Veranstaltung sein, die bewusst mit alten Ansichten bricht und den Blick in die Zukunft richtet", ist sich das Team von Inklabs einig. Es geht um die Verknüpfung künstlicher Intelligenz mit dem traditionellen Tattoo-Handwerk.In enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter möchte das Tattoo-Unternehmen Inklabs bewusst neue Wege beschreiten. Mit seinem besonderen Geschäftsmodell hat das Inklabs-Team die Qualität und den Service in der Tattoo-Branche bereits auf ein neues Level gehoben: So bietet Inklabs eine Plattform, von der sowohl Tattoo-Fans als auch Künstler profitieren. Die unternehmenseigene KI-Software InkAI steht dabei exemplarisch für die Verbindung von fortschrittlicher KI-Technologie mit traditioneller Tattoo-Kunst und eröffnet beiden Seiten ungeahnte Möglichkeiten.Von Kunst bis Technik - Inklabs auf der Berliner Tattoo ConventionAn der Tattoo Convention Berlin, die vom 6. bis zum 8. September in der ARENA Berlin stattfindet, nimmt Inklabs zum ersten Mal teil. Dabei steht das Unternehmen in engem Austausch mit dem Veranstalter, um gemeinsam alte Strukturen aufzubrechen und eine neu gedachte Messe mit innovativer Zukunftstechnik zu präsentieren. "Diese Veranstaltung steht nicht für Stillstand, sondern ist jung und dynamisch", verspricht das Team von Inklabs. Während des gesamten Wochenendes werden internationale Inklabs-Künstler aus Griechenland, Tschechien, Russland und Brasilien live tätowieren und ihr Können in Stilrichtungen wie Heavy Blackwork, Fineline oder Anime und Manga unter Beweis stellen.Ein weiteres Highlight: Während der Tattoo Convention Berlin wird erstmals die neue Version von InkAI, der firmeneigenen KI-Software von Inklabs, weltweit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die innovative KI-Technologie stellt sowohl Kunden als auch Tätowierern individuelle Werkzeuge zur Verfügung, um kreative Ideen umzusetzen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz erweitert InkAI herkömmliche Inspirationsquellen, indem sie auf eigene Ideen sowie individuelle Vorstellungen eingeht und kreative Tattoo-Vorschläge generiert."Die KI-Software ist ein Werkzeug, das die kreative Entfaltung der Künstler und die individuelle Ausdruckskraft der Kunden fördert, ohne die künstlerische Handschrift oder die menschliche Kreativität zu ersetzen, indem es sie um neue Perspektiven und Möglichkeiten erweitert", weiß das Team von Inklabs. "Mit der Hilfe von InkAI können sowohl Kunden als auch Tätowierer traditionelle Grenzen überwinden und neue Wege beschreiten, wenn es um die Gestaltung von Tattoos geht." So sollen für die Besucher der Berliner Tattoo Convention an drei Tagen insgesamt 500 Tattoo-Motive mit der InkAI generiert werden.Inklabs: Tattoo-Unternehmen der ZukunftInklabs ist ein voll digitalisiertes Tattoo-Unternehmen mit einem großen Pool aus über 300 internationalen Tattoo-Künstlern und 50 Tattoo-Plätzen, die täglich besetzt sind. Innovative Ansätze, eine helle und freundschaftliche Atmosphäre und eine erstklassige Beratung haben in den vergangenen acht Jahren mehr als 50.000 Kunden in die vier Premium-Studios des ehemaligen Betriebswirtes gelockt und zu glücklichen Besitzern eines persönlichen Hautkunstwerks gemacht. Die von Inklabs entwickelte InkAI revolutioniert dabei die gesamte Branche und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.Entsprechend groß ist das öffentliche Interesse an der KI-Software. Die kostenlose Verfügbarkeit der InkAI fördert die Demokratisierung von Kunst und Technologie und ermöglicht einem breiten Publikum Zugang zu der innovativen Technik. Durch die InkAI möchte Inklabs den Kreis von digitaler Inspiration zu realer Kunst schließen und KI gleichzeitig praktisch anwendbar machen.Sie wünschen sich ein einzigartiges Tattoo-Motiv, das Ihre Individualität und persönlichen Ideen widerspiegelt? Treffen Sie das Team von Inklabs (https://www.inklabs.de/) auf der Tattoo Convention Berlin (https://tattoo-convention.de/) und erfahren Sie mehr über die InkAI!Pressekontakt:Inklabs GmbHGeschäftsführer: Sebastian Müller und Alexander GroßE-Mail: info@inklabs.deWebseite: https://www.inklabs.de/PressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Inklabs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174896/5852299