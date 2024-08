Mladá Boleslav (ots) -› Umfangreiche Serienausstattung inklusive Progressivlenkung, Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern› Typische Exterieurdetails in Schwarz, zum Beispiel am Kühlergrillrahmen und den Außenspiegelabdeckungen› Zwei spezielle Design Selections mit beheizbaren Vordersitzen, integrierten Kopfstützen und herausziehbarer BeinauflageDer Škoda Superb Sportline ist das athletischste Topmodell der Baureihe. 18-Zoll-Leichtmetallräder, Exterieurakzente in glänzendem Schwarz und neu gestaltete Sportline-Embleme an den Kotflügeln erzeugen einen besonders dynamischen Auftritt. Die beiden verfügbaren Sportline-Interieure umfassen beheizbare Vordersitze mit integrierten Kopfstützen und herausziehbare Beinauflagen. Ebenfalls zur Serienausstattung zählen die Progressivlenkung, ein um 15 Millimeter abgesenktes Sportfahrwerk, Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern. Škoda fertigt den Superb Sportline als Limousine und Kombi und bietet ihn in Kombination mit allen Motoren der Baureihe an.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5852357