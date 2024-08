LEG Immobilien hat mit der Ankündigung einer neuen Wandelanleihe am Mittwochmorgen für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Anleihe, die bis September 2030 läuft, hat eine Stückelung von 100.000 Euro und wird mit einem festen Zins von 1,00 Prozent jährlich angeboten. Damit möchte das Unternehmen den Nettoerlös zur Tilgung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Die Preisfestsetzung der Anleihe erfolgt noch am selben Tag. Dies führte dazu, dass die Aktien von LEG Immobilien kurzzeitig um mehr als 3 Prozent auf 84,86 Euro nachgaben, bevor sie sich bei 86 Euro stabilisierten. Seit Jahresanfang haben die Aktien des Wohnungsunternehmens jedoch einen Anstieg von über 11 Prozent verzeichnet, was sie über den Branchenindex hinaus an die Spitze des Marktes katapultierte.

Refinanzierung soll Wachstum fördern

Die Wandelanleihen werden von LEG Properties B.V., einer niederländischen Tochtergesellschaft, herausgegeben und beinhalten eine Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzkurs der Aktien. Durch die Ausgabe von Anleihen will LEG Immobilien seine finanziellen Strukturen stärken und künftige Wachstumschancen nutzen. Die Emission startet am 4. September und verspricht, die Refinanzierungsbasis des Unternehmens nachhaltig zu verbessern. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Stabilität des Unternehmens bei, sondern positionieren LEG Immobilien auch in einem wettbewerbsintensiveren Marktumfeld.

