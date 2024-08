SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Der US-amerikanische Netzwerkausrüster Cisco hat eine weitere Akquisition angekündigt und will Robust Intelligence erwerben. Cisco Systems Inc. (Nasdaq: CSCO, ISIN: US17275R1023) gab am 26. August 2024 bekannt, Robust Intelligence, einen Anbieter von KI-gesteuerten...

Den vollständigen Artikel lesen ...