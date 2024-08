Die Dermapharm Holding SE (DMP) hat die detaillierten Ergebnisse für Q2/H1 '24 veröffentlicht, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung stehen. Die Umsatzerlöse stiegen in Q2'24 um 6% auf EUR 280 Mio. und kehrten zu einem positiven Trend zurück, nachdem sie in Q1 um 6% gesunken waren. Das bereinigte EBITDA stieg um 3% auf EUR 64 Mio. und das ausgewiesene EBITDA erreichte EUR 61 Mio. in Q2 '24 gegenüber EUR 39 Mio. in Q2 '23. Die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres zeigen weiterhin die Widerstandsfähigkeit und das strategische Wachstum von DMP, angetrieben durch die solide organische Performance des bestehenden Markenpharmageschäfts, trotz der erwarteten Herausforderungen durch die Beendigung der Impfstoffkooperation COVID-19. Angesichts des guten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr bestätigte das Management seine Umsatzprognose von EUR 1,17 Mrd. bis EUR 1,21 Mrd. (+5% im Jahresvergleich) und den Ausblick für das adj. EBITDA von EUR 305 Mio. bis EUR 315 Mio. (unverändert im Jahresvergleich). Die strategischen Initiativen von DMP in Verbindung mit den robusten Finanzkennzahlen unterstützen die Erwartung eines anhaltenden Wachstums und einer Margenverbesserung bis 2024 und darüber hinaus. Ferner sind die Analysten von mwb research weiterhin der Meinung, dass komplementäre Segmente den Umsatz und die Synergien langfristig vorantreiben werden. Die Analysten von mwb research behalten ihr BUY-Rating für DMP bei einem unveränderten Kursziel von EUR 41,50 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE





