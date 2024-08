Die Atoss Software SE hat ihren vollständigen Bericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht, der eine ordentliche Leistung in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zeigt. Der Gesamtumsatz wuchs um 14 % gegenüber dem Vorjahr auf 84 Mio. EUR, angetrieben durch das dynamische Cloud-Geschäft. Das EBIT stieg um EUR 5,5 Mio. bzw. 23 % auf EUR 30 Mio., was zu einer Margenausweitung um 240 Basispunkte auf 35,4 % führte, was weit über dem ursprünglichen Ziel von 30 % für das Gesamtjahr liegt. Dies hat das Unternehmen veranlasst, sein Margenziel für das Gesamtjahr auf mindestens 33% anzuheben, während die Umsatzprognose von 170 Mio. EUR unverändert blieb. Nach den Kursgewinnen der letzten Wochen stufen die Analysten von mwb research die Aktie bei einem unveränderten Kursziel von EUR 116,00 mit VERKAUFEN (vorher: HOLD) ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20SE





