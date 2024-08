Weiterstadt (ots) -› Leserinnen und Leser wählten die schönsten Modellneuheiten der vergangenen zwölf Monate› Elegante Superb-Limousine erzielt Importsieg in der Kategorie Limousinen/Vans› Kodiaq setzt sich bei den SUV-Modellen an die Spitze der ImportwertungZwei Škoda Modelle gehören zu den schönsten Neuerscheinungen auf dem deutschen Markt und gewinnen damit je eine Design Trophy 2024 der Auto Zeitung. Rund 3.400 Leserinnen und Leser nahmen an der diesjährigen Leserwahl des Fachmagazins teil und wählten Superb und Kodiaq zu den schönsten Modellneuheiten der Importwertung in den Kategorien Limousinen/Vans beziehungsweise SUV.Jahr für Jahr erscheinen zahlreiche Autoneuheiten auf dem Markt. Im Rahmen der Design Trophy will die Auto Zeitung wissen: Welches sind die schönsten neuen Modelle? Über 3.400 Leserinnen und Leser haben sich an der diesjährigen Umfrage der Fachzeitschrift beteiligt und abgestimmt.Zur Wahl standen 63 Modelle in vier Kategorien, pro Wertung gab es je einen Import- und Gesamtsieger. Eine weitere Kategorie widmete sich den unterschiedlichen Automarken. Wichtige Voraussetzung für eine Nominierung bei der Design Trophy: Die Modelle müssen tatsächlich neu sein - überarbeitete Designs zählen nicht. Außerdem sollten die Fahrzeuge in den vergangenen zwölf Monaten vorgestellt worden sein.Škoda Superb: Importsieg in der Kategorie Limousinen/VansDer neue Škoda Superb begeistert bei der Design Trophy mit seinem ebenso ausdrucksstarken wie eleganten Erscheinungsbild. Zu den charakteristischen Merkmalen zählen unter anderem der neu interpretierte Škoda Kühlergrill und Matrix-LED-Hauptscheinwerfer mit markentypisch kristallinen Elementen. Eine stärker geneigte Windschutzscheibe und eine besonders windschlüpfig verlaufende Dachlinie wirken sich positiv auf die Aerodynamik aus und unterstreichen den eleganten Auftritt des Superb. Bei den Teilnehmern der Design Trophy findet dieses aufgewertete Design großen Gefallen: Der Superb sichert sich als schönstes Importfahrzeug in der Kategorie Limousinen/Vans die begehrte Design Trophy.Škoda Kodiaq: schönste Neuheit unter allen importieren SUV-ModellenFür die zweite Generation des Kodiaq hat Škoda das emotionale und skulpturale Design seines großen SUV-Modells weiter verfeinert und damit die Leserinnen und Leser der Auto Zeitung voll überzeugt. Überarbeitete kantige Radausschnitte, massiver Kühlergrill, robuste Stoßfänger am Heck - der neue Kodiaq wirkt noch präsenter und robuster. Zudem besitzt er eine neue visuelle Identität: Die Motorhaube trägt ein modifiziertes Logo, am Heck prangt der neue Markenschriftzug. Die Aerodynamik spielt auch beim großen SUV-Modell eine Rolle. Modifikationen wie zum Beispiel neu gestaltete vordere und hintere Stoßfänger ermöglichen einen cW-Wert von 0,282. Bei der Wahl zur Design Trophy 2024 kommt der neue Kodiaq bestens an: Die Teilnehmer wählen ihn zur schönsten Modellneuheit unter allen importierten SUV.Die Ergebnisse der Design Trophy veröffentlicht die Auto Zeitung in der Ausgabe 19/2024.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5852463