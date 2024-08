Linz (www.anleihencheck.de) - Lange Zeit schien die Unabhängigkeit der US-Zentralbank FED in Stein gemeißelt zu sein, so Mag. Fatih Topkaya, Treasury und Handel bei der Oberbank AG.Donald Trump, der eine zweite Amtszeit als US-Präsident anstrebe, würde jedoch gerne bei der Zinspolitik mitmischen.Die US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 sei ein spannender Wegweiser für die künftigen Entwicklungen. Donald Trump habe bereits mehrmals betont, im Falle eines Wahlsieges über die Zinspolitik der FED mitbestimmen zu wollen. FED-Chef Jerome Powell, einst von Trump ernannt, sei in der Vergangenheit immer öfter Ziel öffentlicher Kritik und teils wüster Beschimpfungen des ehemaligen Präsidenten geworden. Die sachliche Kritik richte sich hierbei in unterschiedliche Richtungen. Demnach würde die FED sowohl zu früh als auch zu spät bei Zinsentscheidungen agieren. ...

