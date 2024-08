Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG



28.08.2024 / 11:46 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG



Unternehmen: Netfonds AG

ISIN: DE000A1MME74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.08.2024

Kursziel: 67,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Überzeugende vorl. Q2-Zahlen und HIT-Feedback: Netfonds mit dynamischer Entwicklung in der ersten Jahreshälfte



Netfonds hat jüngst solide vorl. Q2-Zahlen berichtet. Darüber hinaus repräsentierten CFO Peer Reichelt und IR Philip Angrabeit das Unternehmen sowie die aktuellen Entwicklungen auf den Hamburger Investorentagen. Die FY-Guidance wurde bestätigt.



[Tabelle]



Gutes Investmentgeschäft führt zu Ergebnissteigerung in H1: Mit einem EBITDA von 2,0 Mio. EUR in Q2 übertraf Netfonds das Vorjahresquartal deutlich (Q2/23: 1,5 Mio. EUR), sodass in der ersten Jahreshälfte ein EBITDA von 3,0 Mio. EUR (Vj.: 1,9 Mio. EUR) erzielt wurde. Beflügelt wurde die Bottom Line durch die seit Jahresbeginn positive Kapitalmarktentwicklung, von der das Asset-getriebene Investmentgeschäft der Netfonds-Gruppe profitiert. Ebenso profitierte Netfonds durch hohe Mittelzuflüsse, sodass die gesamten Assets um 15,3% yoy auf 26,3 Mrd. EUR und die überproportional zum Ergebnis beitragenden Assets under Management um 17,9% von 2,8 Mrd. EUR auf 3,3 Mrd. EUR anstiegen. Wie CFO Peer Reichelt erläuterte, steigt Netfonds EBT pro zusätzlich gewonnener Milliarde EUR Assets under Managements um 2,0 bis 2,5 Mio. EUR. Hierbei wird die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erkennbar, die aufgrund ihres Plattform-Charakters ebenso anorganisch verstärkt werden kann.



Auch das Versicherungsgeschäft dürfte sich u.E. weiter gut entwickeln, da die für eine deutliche Skalierung notwendige Digitalisierung der Geschäftsprozesse weitestgehend abgeschlossen ist, was sich bereits 2023 an der Zahl der übertragenen Verträge (ca. 90k Verträge, +302% yoy) zeigte. Auch in diesem Jahr gehen wir hier von einer anhaltend positiven Dynamik aus. So führte der Vorstand auf dem HIT aus, dass Netfonds im Versicherungsbereich u.a. von der hohen Anzahl der in den nächsten Jahren in Rente gehenden Versicherungsvertreter sowie der immer komplexeren Regulierung profitiert, wodurch die Anzahl der Vertragsüberträge sowie der Bestand mittelfristig deutlich zulegen sollten.



Weitere wertsteigernde Zukäufe abgeschlossen - M&A-Pipeline gefüllt: Weiter berichtete der Vorstand über die beiden jüngst getätigten Zukäufe im Bereich des Portfolio Managements. Hierbei wurden Vehikel mit rd. 235 Mio. EUR AuM erworben, die kumuliert u.E. branchentypische Margen und Ergebnisbeiträge im hohen sechsstelligen Bereich abwerfen dürften. Weiter gehen wir davon aus, dass beide Übernahmen zu sehr attraktiven Multiples innerhalb des von Netfonds ausgerufenen Zielkorridors des 3- bis 6-fachen EBITDAs abgeschlossen wurden. Zukünftig stehen unverändert weitere Übernahmen im Asset Management im Vordergrund, die sich unmittelbar positiv auf den Gewinn der Gruppe auswirken.



Fazit: NF4 hat sowohl auf dem HIT als auch in H1 abgeliefert. In H2 erwarten wir eine Fortsetzung der positiven Dynamik der Assets, Umsätze bzw. Ergebnisse bei einem traditionell überproportional starken Q4. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 67,00 EUR.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

