© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nam Y. Huh



Walgreens kommt nicht zur Ruhe: Nach der Gewinnwarnung im Juni war die Aktie bereits heftig abgestürzt. Jetzt setzen die Pläne großer Pharmakonzerne zum Direktvertrieb ihrer Medikamente der Apotheken-Kette zu.Die Aktie von Walgreens Boots Alliance sind am Dienstag um fast 9 Prozent eingebrochen, nachdem die Pharmariesen Pfizer und Eli Lilly neue Plattformen für den direkten Vertrieb an Verbraucher angekündigt hatten. Diese Entwicklungen könnten die ohnehin schon angeschlagene Position von Walgreens weiter unter Druck setzen. Die Aktie droht ein Fass ohne Boden für Anleger zu werden. Seit Jahresanfang haben die Papiere über 60 Prozent an Wert verloren. Der Aktie droht nun sogar der Absturz …