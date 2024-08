Stagnation trotz leichtem Anstieg im Handel

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich heute Morgen im XETRA-Handel wenig bewegt. Der Kurs notierte nahezu unverändert bei 140,78 EUR, was den Anlegern keine klare Richtung vorgab. Der Tageshöchststand der Aktie lag bei 141,58 EUR, doch im Laufe des Tages verzeichnete sie ein geringfügiges Minus. Insgesamt wurden bis zum Redaktionsschluss 7.166 Aktien gehandelt, was ein geringes Volumen darstellt. Analysten sehen den durchschnittlichen Zielkurs bei 161,33 EUR, eine deutliche Steigerung gegenüber dem aktuellen Stand.

Im Vergleich zu ihrem 52-Wochen-Hoch von 172,82 EUR, erreicht am 27. März 2024, bleibt die Aktie jedoch rund 18,54 Prozent niedriger. Der Jahresgewinnausblick sieht einen Gewinn von 5,41 EUR je Aktie vor, was trotz der aktuellen Performance das langfristige Vertrauen in das [...]

