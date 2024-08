DJ PTA-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung und Dr. Hansjörg Müller in den Vorstand berufen

Innsbruck (pta/28.08.2024/11:42) - Im ersten Halbjahr hat sich die erfolgreiche Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt. Die betreuten Kundengelder steigen auf 19,3 Mrd. EUR und das Eigenkapital überschreitet die Marke von 2,4 Mrd. EUR. Neben Gerhard Burtscher (Vorstandsvorsitzender), Mario Pabst und Dr. Markus Perschl, MBA wird Dr. Hansjörg Müller mit 1. September neuer Vorstand. Damit treibt die Bank den Marktausbau gezielt voran.

Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird Dr. Hansjörg Müller mit 1. September 2024 in den Vorstand berufen. Er ist bereits seit mehr als 20 Jahren im Firmenkundengeschäft in Süddeutschland in der BTV tätig. Seit 2008 verantwortete er dieses und fokussierte sich in den letzten Jahren stark auf den Marktauf- sowie -ausbau. Künftig wird er Hand in Hand mit dem Vorstandsvorsitzenden Gerhard Burtscher an der Marktentwicklung im BTV Land arbeiten.

"Ich kenne Hansjörg Müller bereits seit 20 Jahren und es freut mich sehr, dass er seine ausgewiesene Expertise und langjährige Erfahrung im Sinne unserer Kund*innen im Vorstand einbringt. Seine große Stärke ist es, Kundinnen und Kunden für die BTV zu begeistern", sagt Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV.

Weiterhin positive Entwicklung bei Kundengeldern

Das hohe Kundenvertrauen hat die Geschäftsentwicklung der BTV im ersten Halbjahr geprägt. Die betreuten Kundengelder, die Summe aus Depotvolumen und Primärmitteln, stiegen im Vorjahresvergleich um +1,7 Mrd. EUR auf 19,3 Mrd. EUR. Damit profitiert die Bank weiterhin von ihrer verantwortungsvollen Geschäftspolitik.

Der Periodenüberschuss vor Steuern erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um +29,8 Mio. EUR auf 203,5 Mio. EUR. Ebenfalls erfreulich entwickelte sich das Eigenkapital mit einem Anstieg auf über 2,4 Mrd. EUR. Damit zeichnet sich die Bank weiterhin durch eine hohe Kapitalstärke aus.

Auszeichnung für Asset Management

Der BTV AM Alternative Investments Fund erhielt vom "The Hedge Fund Journal" den 2024 UCITS Hedge Awards als Best New Launch in der Kategorie Fund of Funds - Liquid Alternative Investments. Der Fonds wurde vom BTV Asset Management initiiert und wird von FERI verwaltet. Ziel ist es, durch diversifizierte und liquide Alternative Investments unabhängige Renditequellen zu erschließen. Das Produkt wird in den BTV Asset Management Varianten eingesetzt, um beständige, unabhängige Erträge zu erzielen. Auf Gesamtportfolioebene kann damit die Volatilität gesenkt und Verluste können während Marktkorrekturen begrenzt werden. Die Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz BTV Konzern (IFRS) Ist 30.06.2024 Ist 30.06.2023 Veränderung Kundenforderungen 8.698 Mio. EUR 8.488 Mio. EUR +210 Mio. EUR Betreute Kundengelder 19.275 Mio. EUR 17.533 Mio. EUR +1.742 Mio. EUR Bilanzsumme 14.811 Mio. EUR 13.984 Mio. EUR +827 Mio. EUR Eigenkapital 2.434 Mio. EUR 2.230 Mio. EUR +204 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 203,5 Mio. EUR 173,7 Mio. EUR +29,8 Mio. EUR

