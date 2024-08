© Foto: Unsplash



Die Analysten von Alpine Macro glauben nicht, dass chinesische Aktien in naher Zukunft einen starken Aufschwung erleben werden. Ihre Gründe.Das Investment-Research-Unternehmen Alpine Macro warnt, dass die chinesische Wirtschaft in einer "Slow-Motion-Implosion" allmählich schrumpft, wobei die schwachen privaten Ausgaben und das Ausbleiben sofortiger Maßnahmen seitens der politischen Entscheidungsträger diesen Trend wahrscheinlich noch verschärfen würden. Die chinesischen Börsen konnten in den vergangenen Sitzungen kaum mit ihren asiatischen Konkurrenten mithalten, da ausländische Anleger dem Land gegenüber vorsichtiger wurden. "Der gesamte Aktienmarkt scheint um einen breiten Boden herum zu …