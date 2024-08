Nach etlichen Jahren des Wachstums hat sich auch die Dynamik am Immobilienmarkt an der französischen Riviera verlangsamt. Dennoch zeichnen sich die Immobilienpreise an der Côte d'Azur als sehr wertstabil aus, wie ein Immobilienexperte bei VON POLL REAL ESTATE Cannes erläutert. Die Côte d'Azur ist bekannt für ihre beeindruckenden Landschaften, Strände und Yachthäfen. Cannes, das Herzstück der Region, hat sich von einem Fischerdorf zum Hot Spot entwickelt, die unter anderem die jährlichen Filmfestspiele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...